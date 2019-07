Žena měla 37 let v mrazáku záhadnou krabici. Po její smrti syn zjistil, že je v bedně mumifikované dítě

St. Louis Američan Adam Smith od dětství vídal v rodinném mrazáku záhadnou kartonovou krabici, na kterou se neměl příliš vyptávat. Údajně v ní bylo poslední patro svatebního dortu, tomu však muž ze St. Louis v Missouri příliš nevěřil. Domníval se, že bednička může být tajnou skrýší na peníze. Když tento víkend vyklízel byt své zemřelé matky, krabici otevřel. A našel v ní ostatky nemluvněte.

„Pořád to má kůži, vlasy a všechno,“ řekl Adam Smith listu The Washington Post, který zprávu zveřejnil. „Tělo bylo úplně mumifikováno,“ dodal s tím, že se po hrůzném nálezu cítil zmatený a naštvaný. Podle svých slov potřebuje odpovědi na vynořující se otázky.

Detektivové z policie v St. Louis událost vyšetřují jako „podezřelé úmrtí“ a podle informací, které zveřejnil The Washington Post, nyní prozkoumávají ostatky. „Šéf z oddělení vražd byl opravdu zaskočený,“ nechal se slyšet nálezce ostatků. Ty by pravděpodobně mohly patřit jeho sestře.

Matka Adama Smithe Barbara zemřela v osmašedesáti letech na rakovinu plic. Ani na smrtelné posteli ale svému synovi neprozradila, co se v krabici nachází. A stejně to bylo i po celý jeho život, tedy dlouhých sedmatřicet let Adamova života. „U nás doma se o té krabici nesmělo mluvit. Teď už vím důvod,“ uvedl Smith pro regionální noviny Post-Dispatch.

Smith podle televizní stanice KTVI při vyklízení bytu, v němž jeho matka žila přes dvacet let, krabici vybalil z igelitového pytlíku, položil na stůl a otevřel. „Přes růžovou pokrývku jsem cítil nohu,“ popsal Smith. Až poté uviděl hlavu i s vlasy. „Pak jsem začal šílet,“ řekl sedmatřicetiletý muž, který ihned po nálezu zavolal policii.

Vyšetřování ukáže, zda nemluvně, jehož ostatky Smith nalezl, vůbec někdy dýchalo. Barbara Smithová se totiž svému synovi údajně jednou svěřila, že jí zemřelo dítě při porodu. Blízký příbuzný Smithovi osvětlil, že jeho matka porodila dvojčata, z nichž jedno se narodilo mrtvé a druhé dala k adopci.