Život na Marsu jsme našli již v sedmdesátých letech, tvrdí bývalý vědec NASA. Nové objevy teorii potvrzují

WASHINGTON/PRAHA Testy podniknuté na Marsu před více než čtyřiceti lety potvrdily přítomnost života v půdě. Alespoň to tvrdí vědec, který tehdy vedl biologické experimenty. Po posledních objevech roveru Curiosity požaduje zopakování tehdejších experimentů.

„Dne 30. Července 1976 se LR (Labeled release – experiment detekující život) vrátil s prvotními výsledky z Marsu. Překvapivě byly pozitivní,“ popisuje ve svém článku v časopise Scietific American bývalý vědec při NASA Gilbert Levin.



USA v roce 1976 vyslaly k Marsu dvě sondy Viking. Jejich cílem bylo provést několik vědeckých experimentů a Levin tehdy zodpovídal za jejich provedení. V článku nazvaném „Jsem přesvědčen, že jsme našli život na Marsu v 70. letech“, který publikoval minulý čtvrtek, tvrdí, že na rudé planetě byl život.

Pokusy LR byly navrženy, aby vědci mohli otestovat půdu na Marsu a zjistit zda v ní nejsou zbytky organických látek. „Zdálo se, že jsme našli odpověď na základní otázku,“ píše Levin ve článku. Během experimentu sondy Viking umístily do vzorků půdy živiny – pokud by byl v půdě život, spotřeboval by jídlo a zanechal by plynné stopy svého metabolismu, který by zachytily přístroje monitorující radioaktivitu.

Aby vědci ověřili, že šlo skutečně o biologickou reakci, byl test zopakován po převaření půdy, což mělo zajistit zabití případných forem života. K měřitelné reakci tedy mělo dojít u prvního vzorku a u druhého ne. A přesně to se podařilo.

„Jak experiment pokračoval, celkem se vrátily čtyři pozitivní výsledky, které byly podpořeny pěti různorodými kontrolami z dvojčete vesmírné lodi Viking vzdálené 6,4 tisíce kilometrů,“ popisuje Levin ve článku.

Neprůkazné výsledky

Proč se ale o těchto objevech nehovořilo již od 70. let? Pokusy se totiž nepodařilo replikovat v kontrolovaném prostředí na zemi a navíc se nepodařilo v půdě jakkoliv jinak detekovat organické látky. Pozitivní výsledky tak byly vyhodnocené jako falešně pozitivní, jako spíše chemické, než biologické reakce.

„NASA vyhodnotila, že experimenty LR nalezly látky napodobující život, ale ne život,“ tvrdí vědec. „Z nepochopitelných důvodů více než 43 let od přistání sond Viking se žádná z dalších sond NASA, které přistály na Marsu, nevezla přístroje na detekování života.“

Podle americké televize CNN se však v posledních letech objevují další objevy potvrzující teorii života na rudé planetě. Například rover Curiosity loni objevil organické látky a minulý týden nalezl sedimenty, které napovídají, že Mars byl kdysi pokrytý solnými jezery.

„Jaké máme důkazy, že život na Marsu není možný? Překvapiví je, že nejsou žádné,“ píše Levin, který společně se svou spolupracovnicí Patricií Ann Straatovou volá po zopakování experimentů. „NASA již oznámila, že příští sonda, která přistane v roce 2020, nepoveze žádná zařízení zkoumající přítomnost života. Věřím však, že bychom měli vyvinout snahu, aby na příštích misích byla tato zařízení přítomná.“

Podle bývalého vědce při NASA by měl být experiment LR zopakován a data následně poskytnuta panelu vědců. „Takováto porota by měla dojít ke stejnému závěru jako já – tedy, že sondy Viking nalezly život,“ tvrdí Levin.