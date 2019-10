NASA představila skafandry pro příštího muže a první ženu na Měsíci

Skafandry představil šéf NASA Jim Bridenstine v centrále agentury ve Washingtonu. Na pohled jsou podobné těm původním, které astronauti nosili v 60. a 70. letech v době misí Apollo, i těm, které jsou používány při misích na Mezinárodní vesmírné stanici, mají ovšem řadu technologických vylepšení.

První z nich (červeno-modro-bílý) se jmenuje Exploration Extravehicular Mobility Unit (xEMU) a je uzpůsobený k průzkumům povrchu Měsíce. Mezi hlavní zlepšení patří jeho odolnost vůči jemnému prachu, který se na jeho povrchu nachází. Dále vydrží extrémní teploty od -156,7 °C do 121,1 °C, zároveň je ušitý tak, aby vyhověly více různých velikostem, měl by být pohodlnější a astronauti by v něm měli být pohyblivější.

Druhý oranžový oblek Orion Crew Survival Suit budou mít astronauti na sobě v modulu Orion při startu a následně při návratu na Zem. NASA uvádí, že má lehčí a pevnější helmu, oranžová barva byla zvolena kvůli své dobré viditelnosti v moři, v případě že by do něj posádka při návratu nouzově přistávala. Oblek má být taktéž pohodlnější a sedět každému členovy posádky.

K tomu, aby maximalizovala pohodlí astronatů, NASA využije 3D skenování, které je zachytí při provádění různých pohybů. Na základě těchto skenů jim pak sestaví skafandr na míru.

Poslední člověk přistál na povrchu Měsíce v roce 1972. Cílem NASA je do roku 2024 poslat k přirozenému satelitu Země dalšího muže a také první ženu. K tomuto cíli má vést mise Artemis a astronauty by k cíli měla dopravit kosmická loď Orion. Tato mise by zároveň měla mířit k dosud nenavštívenému jižnímu pólu Měsíce. Podle NASA je toto prvním krokem k jejich dlouhodobému cíli, kterým je dopravení prvního člověka na Mars.

The 1st woman and next man will go to the Moon in 2024 ‍‍



Today, we previewed the next-generation #Artemis spacesuits that our astronauts will wear – 1 for launch and re-entry, and 1 for exploring the lunar South Pole. Watch a recap: https://t.co/e4cxB3rK6e pic.twitter.com/PtYSLqHq62