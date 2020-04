‚Zájem učinit další velký skok lidstva.‘ Astronautem NASA se chce stát přes 12 tisíc Američanů

Washington Více než 12 000 Američanů projevilo zájem zúčastnit se výběru nové generace astronautů amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) pro plánované lety na Měsíc a poté i na Mars. Vesmírná agentura o tom informovala na svém webu.

„Více než 12 000 lidí se přihlásilo do výběru příští třídy astronautů NASA, což ukázalo silný národní zájem zúčastnit se realizace amerického plánu na průzkum Měsíce a učinit další velký skok lidstva - poslat lidskou výpravu na Mars,“ napsala NASA.



Americká vesmírná agentura přijímala žádosti o zařazení do výběru astronautů od 2. do 31. března. Žádosti podle NASA přišly ze všech států USA včetně federálního distriktu s hlavním městem Washingtonem a čtyř území pod americkou správou. Týmy odborníků už začaly z velkého množství zájemců pečlivě vybírat kandidáty, jejichž počet se bude postupně zužovat.

Druhé největší množství zájemců v historii NASA

Jde o druhé největší množství zájemců o nábor do týmu astronautů NASA. Vůbec nejvíce lidí, 18 300, se přihlásilo do výběru, z něhož vzešli noví astronauti letos v lednu.

NASA loni na jaře oznámila, že nový americký program výzkumu Měsíce dostal název Artemis. Bude se skládat ze tří etap. První (Artemis 1) bude nepilotovaný let nové lodi Orion kolem Měsíce a zpět na Zemi. Loď do vesmíru vynese nová raketa SLS (Space Launch System).

Druhou etapou (Artemis 2) bude stejný let Orionu kolem Měsíce, ale už s lidskou posádkou. Třetí etapa (Artemis 3) už zahrnuje vysílání astronautů na vesmírnou stanici Gateway u Měsíce a později, předběžně v roce 2024, počítá s přistáním první ženy a dalšího muže na Měsíci. Do roku 2028 NASA počítá s dlouhodobým výzkumem na Měsíci.

Tento postupně se rozvíjející program Artemis pak bude přípravou pro vyslání lidí na Mars. To by se mohlo uskutečnit někdy v polovině třicátých let.