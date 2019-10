Američtí ‚speciálové‘ bojovali s Tálibánem na koních. Armáda ani neočekávala, že by všichni přežili

WASHINGTON/PRAHA Byl rok 2001, Usáma bin Ládin se skrýval po teroristických útocích a USA nasadily do Afghánistánu první speciální jednotky. Týmu ODA 595 velel Mark Nutsch a jeho muži neměli těžkou techniku. Přesto pomohli porazit Tálibán. A to jen na koních.

Před útoky 11. září 2001 tehdejší kapitán americké armády Mark Nutsch nikdy nečekal, že by v boji využil dovednost, kterou se naučil na rodinném ranči v Kansasu – jízdu na koni.



Pár týdnů po tragických událostech v New Yorku a Washingtonu ale již Nutsch a dalších jedenáct příslušníků Zelených baretů a 5. skupiny speciálních jednotek vytvořili tým Operational Detachment Alpha 595. Mířili do Afghánistánu, aby bojovali proti Tálibánu bez tanků či nákladních automobilů. K dispozici měli jen koně.

Kapitán Nutsch na koni v Afghánistánu.

„O tom, že do akcí budou zapojeni koně, jsme se dozvěděli asi 48 hodin před výsadkem, kdy nám sdělili pouze větu: ‚Připravte se, že budete používat místní zvířata jako způsob dopravy,‘“ uvedl pro server Military Times Nutsch. „Nikdo neměl připravená sedla a tak jsme to museli vymýšlet na místě, jezdili jsme na lokálních koních s lokálními sedly a vybavením.“

ODA 595 byla jednou z prvních speciálních jednotek, které USA vyslaly do Afghánistánu, aby bojovaly s Tálibánem jen pár týdnů po útocích 11. září v rámci mise zvané Task Force Dagger (Jednotka dýka). Tálibán v Afghánistánu totiž poskytl bezpečný přístav tehdejšímu lídrovi al-Káidy Usámovi bin Ládinovi.

Podle Nutsche armáda neočekávala, že by všichni američtí „speciálové“ misi přežili. Během pár týdnů si ale získali reputaci neohrožených bojovníků i ti, kteří dříve nesloužili v zámoří. Pět z dvanácti vojáků byli dokonce veteráni válek v Somálsku, Bosně a První války v Zálivu.

Zkušenosti na rozdávání

„Měli jsme v týmu hodně zkušeností. V průměru nám bylo 32 let a měli jsme za sebou osm let ve službě. Byli jsme považováni za velice seniorní a vyspělý tým v rámci nekonvenčních bojů,“ popsal Nutsch, který byl převelen 10. září 2001, aby vedl jednotku ODA 595.

„Velení informovalo můj tým, že budeme první nasazenou speciální jednotkou na misi, o které nám ale nic nechtěli říct,“ zavzpomínal voják. Několik dní pak probíhala příprava mise Task Force Dagger – vojáci studovali mapy, zatímco CIA na místě hledala spojence mezi Uzbeky či Tádžiky.

Tým se pak začátkem října přemístil do Uzbekistánu, odkud se měl následně přesunout do Afghánistánu. Vojáci se na místě museli naučit jízdu na místních koních, aby se vůbec dostali přes hranice.

„Museli jsme vymyslet, jak pojedeme se zbraněmi, co budeme mít na sobě, co ponese kůň a co musíme nechat v táboře, abychom se mohli pohybovat rychle. Bylo to opravdu hodně věcí a k tomu jsme museli řídit napůl divoké koně,“ vzpomínal pro americký server Nutsch, který na rozdíl od svých kolegů měl alespoň zkušenosti s jízdou na koni z rodinné farmy. Pro téměř všechny členy týmu to byla novinka.

Jízda na koni a nepohodlná sedla

Během pár dní se museli naučit jízdu na koni – bolestivý proces, při kterém zapojujete jiné svaly, než míváte ve zvyku. K tomu neměli příliš štěstí, jelikož sedla a další potřeby nutné k jízdě nebyly uzpůsobené Američanům, kteří byli mnohem vyšší a těžší než místní obyvatelé. Častokrát utržené třmeny pak podle tiskového prohlášení armády vojáci na místě spravovali lany z padáků.



„Speciálové“ si ale nakonec zvykli a stali se velice efektivními v boji. Dokonce jim koně poskytovali výhody. Například na rozdíl od Tálibánu a al-Káidy mohli jet ve dne i v noci a po jakémkoliv terénu. Džihádistické organizace totiž v mnoha případech používaly tanky, které zůstaly v zemi od sovětské okupace.

„Koně nám umožnili dostat se jim do zad, odříznout jim ústupovou cestu a ostatně i posily,“ vysvětlil Nutsch. Tým ODA 595 působil ve skupinách po třech a využíval pomoc Afghánců, kteří dobře znali terén a upozorňovali Američany na výhodné bojové pozice.

Nutschovi vojáci i přes řadu střetů s nepřáteli do jednoho přežili. Během mise Task Force Dagger nebyl nikdo ani vážně zraněn. Přibližně měsíc po nasazení do terénu se již Nutschovi a jeho mužům podařilo osvobodit od Tálibánu město Mazar-e-Sharif a jen o několik týdnů později, se Tálibánci vzdali v dalších regionech.

„Přítomnost amerických vojáků dala místním naději a povzbudila je v boji za lepší budoucnost. Jsem pyšný, že mohu říct, že skupiny našich afghánských spojenců jsou i dnes, 18 let poté, stále jednotné a snaží se být součástí politické diskuse v zemi,“ dodal velitel jednotky.

Se svými kolegy se stále vídá. Založili totiž společně podnik American Freedom Distillery, který vyrábí bourbon příznačně nazvaný Horse Soldier Bourbon Whiskey – bourbon vojáků na koních.