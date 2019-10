Tajemství amerických ‚speciálů‘ do rukou Rusů? Mohou je prozradit Kurdové, bojí se USA

WASHINGTON/PRAHA Pět let Američané cvičili kurdské jednotky. Učili je své speciální taktiky, jak využívat vybavení, i jakou odezvu má americké letectvo. Teď mohou všechny informace padnout do rukou Rusku, které je v případě potřeby připraveno Kurdům pomoci se zastavením turecké invaze.

Po téměř pět let američtí vojáci sloužili společně s jednotkami Kurdů. Bojovali proti Islámskému státu a měli dohled nad vězeními na severu Sýrie. Nyní své partnery Američané opustili a Kurdové se ve snaze přežít tureckou invazi obrátili na syrskou a ruskou armádu.



Dočasné „příměří“ Ve čtvrtek se Turecko a Spojené státy dohodly, že v severní Sýrii dojde k pětidennímu klidu zbraní. Oznámil to podle agentury Reuters americký viceprezident Mike Pence po jednáních s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem. Cílem je, aby se z určené oblasti mohli stáhnout bojovníci kurdských milic. Turecký ministr Çavuşoglu však zdůraznil, že de facto nejde o příměří, ale pouze o přestávku v bojových operacích, která má umožnit Kurdům opustit bezpečnostní zónu.

Nové partnerství pro kurdské vojáky ale možná bude podle serveru Military Times vítězstvím pro Rusy a Syřany – mohou totiž od kurdských vojáků získat informace o americké armádě. A to v případě, že dočasné příměří (viz box) za několik dní dospěje k dalším bojům a Rusko skutečně s Kurdy začne plně spolupracovat.



Během let spojenectví dokázali Američané vycvičit Kurdy v mnoha oblastech. Ukázali jim taktiky, techniky, procedury, vybavení, sběr informací a potenciálně prozradili i řadu jmen.

USA a arabsko-kurdská koalice SDF (Syrské demokratické síly) společně vytvořily i speciální bojovou jednotku, která se zaměřovala na likvidaci členů Islámského státu, známou jako YAT (Yekineyen Anti Terror). Tato jednotka využívala speciální americké vybavení (noktovizory, zaměřovače, zbraně) a vyhledávala tzv. spící agenty. Teď se ale USA obávají, že by se jim tyto aktivity mohly vymstít.



Podle bývalého zpravodajce a pracovník ministerstva obrany USA, který absolvoval několik misí se speciálními jednotkami, může být únik informací od SDF „obzvlášť problematický“.

„Mají povědomí o jménech řady operativců, znají procedury jako například rychlost odpovědi letectva při misích,“ sdělil muž serveru Military Times pod podmínkou anonymity. Své obavy, že by arabsko-kurdské jednotky mohly sdílet informace s Rusy, s ním prý sdílejí i další vojáci, kteří ale jinak popisují své spojence v SDF jako kompetentní a loajální.

„Mohou být donuceni. Nemyslím, že by to udělali dobrovolně, nebo že by si to snad užívali, ale v současnosti jsou v situaci, kdy jim jde svým způsobem o přežití a musí dosáhnout dohody i se ‚záporáky‘,“ vysvětlil zpravodajec. Podle něj ale není situace o moc rozdílná oproti té v Africe, kde stejně jako v Sýrii chybí dlouhodobá strategie.



Turecký konvoj poblíž hranic se Sýrií

„Musíme se zeptat sami sebe: Měli bychom nutit naše složky vycvičovat jednotky partnerského státu, pokud chybí dlouhodobá a funkční strategie v regionu? Bez strategie budeme neustále čelit hrozbě neloajálních jednotek, které změní stranu pokud je ohrozí někdo jiný,“ řekl zdroj Military Times.

Obavy ale nemají Američané jen z Ruska. Aby jejich zbraně a vojenská technika nepadly do rukou Turků, USA vybombardovaly vlastní sklad s municí a zásobami, který zanechaly v Sýrii při rychlém stažení ze země.



K náletům byly podle plukovníka Mylese Cagginse, který je mluvčím koalice vedené USA, využity bojové letouny F-15e. Ty bombardovaly cementárnu Lafarge, která se nachází jižně od Kobani poté, co oblast opustili koaliční vojáci.

Turecká invaze do Sýrie.

Turecko od 9. října až do čtvrtka útočilo na pozice SDF na severu Sýrie s cílem vytlačit milice z pohraničí a zřídit na tomto území prostor pro bezpečný návrat syrských uprchlíků z tureckého území. Nyní dostali Kurdové pět dní času, aby oblast opustili. Kurdové na severu Sýrie střeží zajaté bojovníky IS i jejich příbuzné v několika táborech a věznicích.

Koalice v čele se Spojenými státy minulý týden oznámila, že se stáhla ze syrských měst Rakka a Tabka a cementárny Lafarge. Tabku, u které se nachází důležitá přehrada, spolu s Rakkou do října 2017 kontroloval IS. Hlavní baštu islamistů v Sýrii tehdy osvobodila arabsko-kurdská koalice SDF s pomocí USA.