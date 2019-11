Vláda i armáda se snažily zakrýt válečné zločiny britských vojáků, tvrdí vyšetřovatelé

BAGDÁD/PRAHA Londýn se snažil ututlat vraždy, které údajně páchali britští vojáci v Afghánistánu a Iráku, tvrdí média. Vyplývá to z vyšetřování organizace IHAT, která několik let zkoumala obvinění ze zabíjení civilistů.

Raíd al-Mosávi akorát opustil svůj dům a zatočil do boční uličky. Zazněla střelba a irácký policista se sesunul k zemi. O několik hodin později na následky zranění zemřel. Zastřelil jej jeden z britských vojáků, kteří tehdy v zemi sloužili. Vyšetřovatelé během 24 hodin dospěli k jasnému závěru – voják střílel v sebeobraně.



Podle vyšetřovací zprávy britského majora Christophera Suss-Francksena byl totiž střelbě přítomen ještě jeden voják Jejího veličenstva, který uvedl, že irácký policista vystřelil na příslušníka britské armády jako první.

Podle nových závěrů vyšetřovatelů z týmu Iraq Historic Allegations (IHAT), kteří zkoumali obvinění z válečných zločinů britských vojáků v Iráku, se ale události odehrály poněkud jinak. Případ zkoumali dva roky a vyslechli na 80 britských vojáků, dokonce i onoho příslušníka armády, na základě jehož výpovědi bylo rozhodnuto, že šlo o sebeobranu.

„Ta zpráva je neúplná a vytváří dojem, že jsem byl očitým svědkem. To není pravda,“ uvedl voják pod podmínkou anonymity, informovala BBC. Brit údajně slyšel jen jeden výstřel, což naznačuje, že irácký policista nemohl střílet a k jeho zabití tak nedošlo v sebeobraně. Podobné informace prý potvrdili i další svědci. Podle jedenáctičlenného týmu britských vyšetřovatelů by tak měl muž, který zabil al-Mosávího, putovat před soud stejně jako vyšetřovatel Suss-Francksen.

Případů je více

Případ zabití iráckého policisty však není jediným případem, který se armáda snažila ututlat. Ministerstvo obrany ale veškerá pochybení odmítá. Ministr zahraničí Dominic Raab pro média uvedl, že „veškerá obvinění budou prozkoumána.“

Na vyšetřování se společně s IHAT podílel i tým v rámci Operace Northmoor, který vznikl v roce 2014 a vyšetřoval 52 zločinů Britů v Afghánistánu. Ukončel byl však předčasně, ještě než detektivové stihli vyslechnout všechny svědky.

Vláda se totiž rozhodla práci obou týmů zastavit poté, co se ukázalo právník Phil Shiner, který pracoval na případech IHAT, platil prostředníkům v Iráku, aby mu našli případné svědky a klienty. Vyšetřovatelé ale protestují, že vláda jen využila Shinerova prohřešku, aby mohla zakrýt zločiny vojáků.

„Ministerstvo obrany nikdy nemělo v úmyslu vyšetřovat vojáky kterékoliv hodnosti, pokud to nebylo naprosto nezbytné. A tady již neměli jinou cestu, jak se z toho vylhat,“ uvedl pro pořad Panorama jeden z detektivů.

„Nechápu, jak mohli některé případy uzavřít, aniž by si vyslechli druhou stranu. Když máte jen svědectví Britů, co je to za vyšetřování? Z mého pohledu si tato úmrtí zasloužila hlubší prozkoumání a řádný proces.“

Podle ministerstva obrany ale vyšetřování nutné není. „Po pečlivém zvážení zmíněných případů nezávislí vyšetřovatelé rozhodli, že nemusí být veden soudní proces,“ uvedl mluvčí rezortu. Podobné stanovisko zastává i právnička několika vojáků, kteří čelí obvinění týmu IHAT. Ta obvinění označila za „bezpředmětná a zaujatá“ a jde prý jen o „hon na čarodějnice proti hrdinným příslušníkům armády.“