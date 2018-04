Syřan se pět týdnů nemůže dostat z tranzitu letiště v Malajsii, zčásti kvůli válce v Sýrii

Kuala Lumpur/Malajsie Jeden syrský občan tráví už pět týdnů v tranzitní zóně letiště v malajsijské metropoli Kuala Lumpuru, zčásti kvůli válce v Sýrii. Informoval o tom zpravodajský server BBC. Do Malajsie byl deportován v roce 2016 ze Spojených arabských emirátů (SAE), kde mu po propuknutí války v Sýrii propadlo pracovní vízum. Do Malajsie ho nepustí a pokusy dostat se do Ekvádoru nebo Kambože byly marné.

„Zoufale potřebuji pomoc. Přežívání na letišti už nezvládám, ta nejistota mě dovádí k šílenství,“ říká Syřan Hasan Kuntar. Tvrdí, že se po celou dobu nemohl osprchovat, došlo mu čisté oblečení a ztratil pojem o čase. Stravu mu poskytují zaměstnanci letiště, spí na zemi za improvizovanou zástěnou.



„Do SAE jsem odletěl hledat práci, ale kvůli válce (v Sýrii) jsem tam přišel jak o místo, tak o pracovní povolení,“ uvedl Kuntar. Z emirátů byl loni deportován do Malajsie, protože „ta je jednou z mála zemí světa, jež dává Syřanům jako já po příjezdu víza“, vysvětlil.

Kuntar získal tříměsíční turistické vízum a rozhodl se odletět do Ekvádoru. Aerolinky Turkish Airlines jej ovšem nepustily na palubu. Navíc překročil délku pobytu vymezeného vízem a skončil na seznamu nežádoucích osob.



Posléze se pokusil dostat do Kambodže, ale ani tam mu nepovolili vstoupit do země a zabavili mu pas. Muž se tak 7. března ocitl zpět v Kuala Lumpuru a od té doby zůstává na místním letišti.

Do Sýrie se vrátit nemůže - původně z ní odešel v roce 2006, aby se vyhnul vojenské službě. Od té doby je tam na něj vystaven zatykač. Účastnit se syrského konfliktu odmítá.