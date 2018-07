Telička odmítl svědčit o Bakalovi a OKD. Vyšetřovací komise zahájí výslechy

PRAHA Čekalo se velké defilé podnikatelské a politické elity. Poslanecká vyšetřovací komise k OKD, která v pondělí odstartuje sérii výslechů, si pozvala těžké váhy, aby podezřelou privatizaci důlní společnosti rozpletla. Řady politiků a miliardářů však značně prořídly.

Jak zjistily LN, omluvil se expremiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), jenž v roce 2004 usnesení o privatizaci předkládal. Žádá o náhradní termín. Otazník se vznáší nad výpovědí Zdeňka Bakaly, který OKD nakonec ovládl. Ještě v pátek jeho mediální zástupce o obsílce nevěděl. Jeho předchůdci coby majiteli dolů Viktoru Koláčkovi se zase nepodařilo oficiální pozvánku ani doručit.



Zřejmě nejpozoruhodnější „omluvu“ adresoval poslancům nynější místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička (zvolený za ANO), jenž v minulosti působil přímo v Bakalových firmách NWR a RPG Byty. „Hlavním důvodem neúčasti a neposkytnutí svědecké výpovědi je především fakt, že respektuji a zejména ctím ústavní pořádek České republiky. Dále musím konstatovat, že k žádnému z bodů zadání pro komisi nemám co sdělit,“ napsal Telička v dopise, jehož kopii LN získaly.

Šéf vyšetřovací komise Lukáš Černohorský (Piráti) se zlobí: „Pan Telička poslal něco, co si nejsme jistí, zda je odepření svědectví, anebo omluva. Já to chápu tak, jako že odepírá svědectví,“ řekl LN. Zvažuje, že vyzve europarlament, aby zbavil svého místopředsedu imunity. Nesouhlasí, že Telička by komisi neměl, co říci. „Žehlil u Evropské komise stížnost. Byl to člověk, který pracoval v představenstvu NWR, která OKD vlastnila. Byl v dozorčí radě RPG byty. Říci, že o tom nic nevím, není úplně vhodná omluva,“ dodal Černohorský.