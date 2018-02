Těžké zbraně proti smogu. Praha chystá i zákaz vjezdu podle posledního čísla SPZ

PRAHA Pražští radní zřejmě už příští týden projednají nový regulační řád pro dny, kdy se bude metropole potýkat s vysokou hladinou smogu. Pokud dokument, který již prošel připomínkami, schválí, opatření budou moct přejít do praxe už za dva týdny. V případě kritické situace se v Praze omezí výroba, zakáže se vjezd nákladních vozů a řidiči osobních aut budou muset sledovat sudé a liché dny a porovnávat je s posledním číslem své SPZ. Pokud vyjedou v nesprávný den mezi šestou hodinou ranní a večerní, dopustí se přestupku.

Podle náměstkyně primátorky Petry Kolínské (Trojkoalice/Zelení) pro oblast územního rozvoje a územního plánu se Praha chystá zavést vůbec první protismogová opatření tohoto rozsahu.



Řidiči se o kritickém stavu ovzduší a zahájení regulačních opatření budou dozvídat z masmédií a webových stránek Prahy. „O tom, že něco není v pořádku, budou média mluvit vždy v předstihu. Situace se nemění skokově z hodiny na hodinu ze stavu dobrého do absolutně špatného,“ řekla serveru Lidovky.cz Kolínská, která je členkou pracovní skupiny pro přípravu regulačního řádu.

Legislativa počítá pouze se dvěma stupni znečištění. Signál nižšího stupně znečištění upozorňuje na zhoršenou kvalitu ovzduší a na to, že se bude blížit signál vyššího stupně. Signál vyššího stupně už bude znamenat pro řidiče omezení. „Pokud řidič sleduje zprávy na internetu, televizi nebo rádio, tak se o regulaci určitě vždycky dozví. V zónách restrikcí také budou klasické i elektronické značky,“ doplnila Kolínská.



Regulace se mají dotknout celé Prahy

Omezení se podle návrhu regulačního řádu bude týkat celého území hlavního města Prahy, jak jej definuje silniční zákon. To v praxi znamená téměř celou Prahu, jejíž hranice se ale posouvají podle přilehlých komunikací. „Hlavní propojky dálniční sítě a rychlostních komunikací, kterými se Praha dá objet, by měly být mimo zákaz. Vyňali jsme z nařízení klíčové tahy dálničního typu. Tedy dokončené části pražského okruhu, napojení na silnice D1, D5, D6 a dopravní propojení dálnic D10 a D11,“ uvádí Kolínská.



Pražské centrum zahalené ve smogu.

Nová opatření měla podle původního plánu vejít v platnost už začátkem února, magistrát ale zapracovával změny i na základě připomínek jednotlivých radnic. Praha 11 například navrhovala, aby se nařízení týkalo jen nejméně ekologických aut. V návrhu ale zůstalo, že se auta budou v kritických dnech pohybovat po Praze na základě posledního čísla na registrační značce. Pokud bude kritický den lichý a na značce autora vozidla je poslední číslo liché, do Prahy by vjet nemělo. V sudé dny budou mít zakázaný pohyb po Praze nejen auta se sudým číslem na konci značky, ale také vozy s SPZ na přání, kde čísla být nemusí.



„Toto nastavení vzniklo proto, aby ho Praha mohla snadno kontrolovat bez zvýšených nároků na policisty. Značky může sledovat hustá síť dopravních kamer, kterou v Praze máme. V konkrétní dny zadáme do systému, že jisté značky nemají na komunikační síti co dělat, a je to. Kdybychom jako kritérium nastavili stáří vozu, kontrola by byla mnohem složitější,” vysvětlila Petra Kolínská. Systém pokut by podle ní měl být stejný, jako když řidič jede na červenou nebo překročí rychlost.

Toto kritérium se ale nelíbí náměstkovi primátorky pro dopravu Petrovi Dolínkovi (ČSSD). „Navržený systém podle sudých a lichých čísel na značkách, který postihne Pražany za zhoršení ovzduší, za které oni sami nemohou, mi vůbec nekonvenuje,” vyjádřil se pro Lidovky.cz.

„Co se týče dojíždějících mimopražských, tak ti se v kritickém stavu mohou domluvit se sousedy a třeba se svézt do Prahy jedním autem s vyhovující SPZ. Ale jak se budete takhle domlouvat v Praze, když budete potřebovat něco nutně zařídit? Na to Praha není připravena.”

Podle Petra Dolínka je nesmysl, aby se po Praze nemohla pohybovat auta těch, kteří ve městě žijí. Stejně tak vidí v současné verzi řádu problém s auty rezidentů, která budou v dny smogu potřebovat vyjet z Prahy ven. „Za ČSSD můžu, doufám, říct, že si nemyslím, že bychom tuto podobu regulačního řádu podpořili,” doplnil Dolínek.

Zákaz vjezdu pro nákladní vozidla

Ohledně času zákazu během dne bude podle radní Jany Plamínkové (Trojkoalice/Zelení) hraniční šestá hodina ranní a večerní. Naopak rozdíl mezi víkendem a všedním dnem nebude hrát roli. Praha 4 poslala požadavek, aby první tři hodiny po vyhlášení opatření byly přípravnou fází, tedy aby nehrozil postih pro řidiče z minuty na minutu.



Nákladní vozidla nad šest tun celkové hmotnosti budou mít během omezení úplný zákaz vjezdu. Výjimky tvoří samozřejmě vozidla policie, záchranného systému, vozy svážející odpad a vozidla zajišťující zásobování potravin.

Kapacita záchytných parkovišť stačit nebude

Součástí problému nejen smogové situace na území prahy je i nedostatek záchytných parkovišť na okrajích města. Na to upozornila například radnice Prahy 6. Praha se proto bude snažit, aby v kritických dnech tato parkoviště nebyla přeplněná. „Praha a Středočeský kraj maximálně posílí linky MHD tak, aby lidé v těchto dnech ideálně nemuseli auto vůbec použít. Velké zaměstnavatele také požádáme, aby lidem umožnili home office (práci z domova – pozn. red.),” navrhuje Petra Kolínská, která je přesvědčena, že by v takových dnech měla městská hromadná doprava jezdit převážet cestující zdarma. „MHD zdarma může být doprovodné opatření rozhodnuté radou, Zelení jsou v tuto chvíli s návrhem v menšině. Myslím si, že když lidem zakazujeme jízdu autem, měli bychom jim nabídnout MHD bez jízdenek.”



MHD zdarma v průběhu regulace považuje za významný psychologický prvek i starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

„Kolegové na magistrátu tento názor zatím ale nesdílí, takže to Pražanům slíbit nemůžu. Věřím, že to případně budeme moci uvést do praxe ad hoc, třeba na základě toho, jak dlouho bude smogová situace trvat,” dodala Kolínská.

V omezení výroby magistrát hrozící komplikace nevidí. Regulace utlumení výroby platila v Praze ve čtyřech podnicích už loni a trvala tři dny. Podle Jany Jandové z České inspekce životního prostředí se v budoucnu budou regulace týkat pěti podniků na území Prahy, které se s podobnými omezeními setkávají už několik let.

Ze současného návrhu vypadla po připomínkách dříve zmiňovaná povinnost řidiče, který by musel, pokud stojí na místě víc než minutu, vypnout motor. „To jsme škrtli, protože chceme jen nařízení, která se dají rozumně kontrolovat,“ dodala pro server Lidovky.cz náměstkyně Kolínská.