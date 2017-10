‚To my jsme oběti.‘ Režisér Lars von Trier popírá, že by obtěžoval zpěvačku Björk

Oceňovaná zpěvačka Björk nepřímo obvinila dánského režiséra Larse von Triera ze sexuálního obtěžování. Režisér nařčení odmítá. Filmový producent Peter Aalbæk Jensen za oběť označil naopak celý von Trierův filmový štáb, protože Björk měla všechny neustále komandovat.

„Inspirovaly mě ženy po celém světě, které otevřeně mluví o svých zkušenostech se sexuálním obtěžováním, abych promluvila o svých zkušenostech s dánským režisérem,“ napsala zpěvačka Björk o víkendu na svůj Facebook.

„Došlo mi, že je běžná věc, že režisér osahává a obtěžuje své herečky. Filmové instituce to dovolují. Když jsem ho neustále odmítala, tak začal trucovat a vytvořil pro štáb promyšlenou síť iluzí, ve které mě označil za problémovou součást natáčení,“ píše dál Björk. Ačkoliv ve svém příspěvku nikoho konkrétně nejmenovala, za možného vilného režiséra byl automaticky internetovou komunitou označen Dán Lars von Trier (Nymfomanka, Antikrist).



Oceňovaný režisér Lars von Trier s Björk spolupracoval na snímku Tanec v temnotách (Dancer in the Dark) z roku 2000. Björk za film získala na festivalu v Cannes cenu pro herečku v hlavní roli. Šlo navíc o zpěvaččinu jedinou velkou filmovou roli.



Režisér v pondělí jakékoliv nařčení z obtěžování popřel. Pro dánský deník Jyllands-Posten řekl: „Obtěžování není náš případ, ačkoliv jsme spolu vycházeli opravdu špatně, to je pravda. Na druhou stranu, Björk předvedla jeden z nejlepších hereckých výkonů, který jsem měl možnost ve svých filmech vidět.“

Jasný názor na to má i Peter Aalbæk Jensen, producent snímku Tanec v temnotách. „To my jsme oběti. Ta žena byla silnější než já, Lars von Trier a celý náš štáb dohromady. Všemu velela a chvíli to dokonce vypadalo, že film za 100 milionů dánských korun (přes 346 milionů českých korun) pošle k šípku.“

Pro Larse von Triera by to ale v každém případě nebyl první skandál. V roce 2011 se stal terčem kritiky, když na filmovém festivalu v Cannes oznámil, že sympatizuje s nacistickým vůdcem Adolfem Hitlerem.