Neexistující pseudokoncentrák, míní Rozner o Letech. Omluvu žádá od Okamury i židovská obec

Miroslav Rozner (SPD) se dostal do povědomí veřejnosti poprvé ještě před loňskými parlamentními volbami, když v televizní debatě zastupoval SPD jako expert na kulturu. Rozner byl nervózní, místy koktal, nedával pozor nebo předčítal program hnutí z papíru. Později na sebe upozornil svou odpovědí pro MF DNES týkající se dotazu na povolební strategii. ,,Nechci se do toho zabrušovat, abych se pak z toho nemusel zase vybrušovat a neřekl něco špatně. Já nechci nic ovlivňovat a čekám, co Tomio pro nás vyjedná,“ reagoval současný šéf sněmovní komise dohlížející na NBÚ.