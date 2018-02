Trenér skočil před studenty, aby je ochránil před střelami. Učitel zemřel, když zamykal třídu plnou dětí

PARKLAND/PRAHA Už několik hodin po střelbě se 17 mrtvými na střední škole ve floridském Parklandu se začala objevovat svědectví o hrdinství učitelů a zaměstnanců, kteří se snažili za každou cenu zachránit studenty. Někteří řádění vyloučeného studenta Nicolase de Jesus Cruze nepřežili.

Cruz vyzbrojený poloautomatickou puškou AR-15 před půl třetí odpoledne odjistil dýmovnice a hodil je do školy. Tím se spustil požární poplach v celé třípatrové budově střední školy. Studenti přitom už ten den jednou požární poplach slyšeli, když probíhalo cvičení. „Takže si všichni mysleli, že to je zase cvičení. Pak v chodbě vypukla střelba. Všude byl pak zvířený prach a my jsme utíkali,“ popsala jedná z náctiletých studentek pro místní televizi WSVN-7.

I studentka Alex byla zvoněním požárního poplachu podruhé za den velmi překvapena. „Bylo to divné. Vydali jsme se tedy po schodech dolů. Vtom jsme slyšeli střelbu z prvního patra, proto jsme se zase rozběhli nahoru.“ Tam už učitelé zamykali žáky ve třídách, jak měli natrénováno z cvičení proti „šílenému střelci“.

Studentka Alex vypráví o střelbě ve škole.

Alex a dalším jejím spolužákům odemkl jeden učitel třídu, aby se v ní mohli schovat. „Když za námi zavíral dveře, střelil ho. Zemřel na zemi před námi. Dveře zůstaly otevřené, střelec mohl kdykoliv vejít dovnitř. Naštěstí to neudělal, my jsme se schovávali po lavicemi.“

Podle deníku Miami Herald se objevilo několik svědectví o hrdinství Aarona Feise. Ten osm let pracoval jako „security“ střední školy v Parklandu. V posledních letech tam působil už jako trenér amerického fotbalu. Když začala střelba, skočil Feis před studenty, aby je ochránil vlastním tělem. Podle prvních zpráv v kritickém stavu bojoval v nemocnici o život. Ve 3:00 SEČ oznámil šerif Scott Israel, že „trenér zemřel“, ale neřekl žádné jméno.



Při střelbě zemřelo nejméně 17 lidí, dospělých i dětí. 14 lidí je v nemocnicích, z toho pět v kritickém stavu bojuje o život. Jde o čtvrtý nejhorší školní masakr v historii USA a třetí nejhorší v moderní době. Při útoku v Bath School v Michiganu zemřelo v roce 1927 44 lidí. O 80 let později zemřelo při masakru na univerzitě Virginia Tech 32 lidí. V roce 2012 zahynulo při střelbě v základní škole Sandy Hook v Newtonu 27 lidí, z toho bylo 20 dětí mezi 6 až 9 lety.