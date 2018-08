Tři reportéři přišli o život. Sledovali ruské žoldáky z Vagnerovy armády v Africe a jejich napojení na extremisty

MOSKVA/BANGUI Do Středoafrické republiky přiletěli, aby natočili film o­ ruských žoldácích ze známé polooficiální ruské armády „ČVK Vagnera“ (soukromá vojenská společnost Vagnera). Slavný Orchan Džemal, expert na války, Blízký východ, Kavkaz a především Turecko, z něhož přišli do Ruska jeho předkové, kameraman Kirill Radčenko a režisér Alexandr Rastorgujev byli zastřeleni v noci na úterý. Jen čtyři dny poté, co vystoupili na letišti v­ metropoli Bangui.

Celý projekt, jehož cílem mělo být zmapování působení polooficiálních vojenských struktur za hranicemi Ruska, financoval ruský oligarcha a mecenáš opozice Michail Chodorkovskij, který po odpykání trestu v Rusku emigroval do zahraničí. Jeho Conflict Intelligence Team (CIT) Moskva ovšem považuje za nepřátelskou strukturu. O­ tom, že novináři chtějí dokumentovat činnost vagnerovců, velení této jednotky v Africe vědělo.



Podle oficiální verze Džemal, Rastorgujev a Radčenko jeli v­ noci na úterý autem z města Sibut, vzdáleného od metropole Bangui 188 ­kilometrů, do Babari. Údajně na setkání se svým místním informátorem. Jejich kolegové z CIT se domnívají, že chtěli popsat napojení vagnerovců na místní ozbrojené povstalecké skupiny a dokázat, že ruští žoldáci pracují jak pro vládní struktury, tak pro rebely.





Když je na kontrolním policejním stanovišti zastavila hlídka, z ­úkrytu vystoupili neznámí maskovaní ozbrojenci a na místě Rusy zastřelili. Řidiče ovšem nechali naživu, což vyvolává pochybnosti o jeho nevině. Podle jeho výpovědi šlo o obyčejné loupežné přepadení. U sebe měli novináři přes osm tisíc dolarů a drahou filmařskou techniku. Objevila se ale i druhá verze – údajně byli nejdřív uneseni arabsky hovořícími muži a poté zabiti.

Je jasné, že bandité museli o ­skupině vědět. Některá ruská opoziční média proto mluví i­ o ­dalších možných motivech, jež nesouvisí ani tak s penězi, jako s­ úkolem, který žurnalisté v ­Africe plnili, a s ­tím, pro koho pracovali. Této verzi nahrává i fakt, že hlavním podezřelým je povstalecká skupina Séléka. Jejím lídrem byl donedávna Michel Djotodia, který studoval v Rusku a rusky umí dobře i proto, že se oženil s­ Ruskou a v SSSR prožil deset let. Reportéři podle CIT pátrali právě po napojení vagnerovců na Séléku.

Představitelka CIT Anastasija Gorškovová potvrdila, že s novináři byl udržován po celou dobu jejich pobytu v Africe kontakt. Poté, co v sobotu 28. července přiletěli do země, chtěli ihned začít natáčet. Nejdříve na základně vagnerovců v prezidentském paláci bývalého vůdce a diktátora Jeana-Bédela Bokassy. Jenže tam je bez akreditace místní vojenské správy nepustili.



Russian documentary filmmaker and journalist Alexander "Sasha" Rastorguev, as seen by his longtime collaborator Pavel "Pasha" Kostomarov. Sasha was murdered in the CAR alongside his colleagues. I am still processing, still trying to accept that this is reality. Sasha, I miss you. pic.twitter.com/5Ar2y0OQnf