Třicet let sexuálního obtěžování. Způsobil jsem hodně bolesti, omlouval se producent

Harvey Weinstein založil významnou filmovou společnost Miramax a byl producentem mnoho slavných snímků. Deník The New York Times odhalil, že Weinstein se minimálně osmkrát dopustil sexuálního obtěžování svých kolegyň.

Před dvaceti lety si producent Harvey Weinstein pozval do svého pokoje v hotelu Peninsula Beverly Hills začínající herečku Ashley Juddovou. Dívka si myslela, že půjde o standardní obchodní schůzku. K jejímu překvapení ale našla v pokoji Weinsteina jen v županu. Producent se velmi přímo zeptal Ashley, jestli by mu neudělala masáž či jestli by se nedívala, jak se Weinstein sprchuje. „V tu chvíli se mi honilo hlavou, jak se ze situace dostat co nejrychleji. Bez toho, abych si Weinsteina znepřátelila,“ vzpomíná herečka v rozhovoru pro New York Times.

V roce 2014 si do hotelového pokoje Weinstein pozval asistentku Emily Nestorovou. Když prý přistoupí na jeho sexuální návrhy, pomůže ji s kariérou. V roce 2015 chtěl po další asistentce (která si nepřála být jmenována) aby ho namasírovala zatímco bude nahý. Tento požadavek ji velice psychicky rozrušil a rozplakal, jak dosvědčila její kolegyně Lauren O´Connorová.

Harvey Weinstein produkoval i kultovní snímek Pulp Fiction režiséra Quentina Tarantina.



Je toho celý seznam

Deník The New York Times se pustil do pátrání i po dalších případech. Zjistil, že se Weinstein mimosoudně dohodl s nejméně osmi ženami. Sexuálního obtěžování se měl dopustit třeba i na asistence v New Yorku (1990), další začínající herečce (1997), asistence v Londýně (1998) a italské modelce (2015).

„Je mi jasné, že moje chování způsobilo hodně bolesti. Upřímně se za to omlouvám,“ sdělil Harvey Weinstein ve vyjádření pro The New York Times. Zmínil také, že svůj problém již řeší s terapeutem.

Podle svého právníka Chalese Hardera ale zvažuje Weinstein ve finále proti deníku The New York Times i právní kroky. Článek o producentovi totiž má být plný lživých informací. Informaci přinesl server The Hollywood Reporter.

Harvey Weinstein stál za zrodem společnosti Miramax a Weinstein Company. Produkoval společně se svým bratrem Bobem Weinsteinem. Mezi jejich nejznámější snímky patří Pulp Fiction, Dobrý Will Hunting nebo Zamilovaný Shakespeare. Za poslední jmenovaný získal i Oscara.