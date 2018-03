Trošková operovala s bankovním účtem Vadaly, šlo o 540 tisíc eur

BRATISLAVA Mária Trošková asistovala při neobvyklých převodech a výběrech hotovosti za 540 tisíc eur na účtu firmy AV-Real Antonína Vadaly, která byla zapletená do údajné machinace s daní z přidané hodnoty (DPH). Informovala o tom slovenská média: týdeník TREND a Konzervatívny denník Postoj. Vycházejí z dokumentů, které vypadají jako hlášení neobvyklých obchodních operací podle zákona o boji proti praní špinavých peněz. I deník SME je získal k nahlédnutí.

Dokumenty nemají policejní hlavičku a jejich číslování neodpovídá postupu archivace na policejní finanční zpravodajské jednotce. Mohou ale pocházet například z tajných služeb nebo finanční správy, které taková hlášení číslují a zpracovávají jinak než policie, uvádí slovenský deník SME.



V práci, kterou už nestihl dokončit zavražděný novinář Ján Kuciak, pokračuje mezinárodní investigativní tým. Do projektu se zapojily Aktuality.sk, deník SME, Denník N, Nový čas, Hospodárske noviny, deník Postoj, Aliancia Fairplay, týdeník Trend, televize Markíza, televize JOJ, Český rozhlas, švýcarský Blick, polský Onet a německý Die Welt. Článek o neobvyklé transakci Márie Troškové zpracovaly TREND a Postoj.sk, z textu vychází i deník SME, jehož článek přeložil server Lidovky.cz.

Trošková z Úřadu vlády odešla po vraždě novináře Jána Kuciaka, ale ještě donedávna asistovala dnes již bývalému slovenskému premiérovi Robertu Ficovi, účastnila se i diplomatických jednání.

Vadala je momentálně ve vazbě a čeká na vydání do Itálie, kde je stíhaný za pašování drog a praní špinavých peněz pro italskou mafiánskou skupinu ‘Ndrangheta. O jeho vztahu s italskou mafií psal ve svém posledním nedokončeném článku Kuciak. Vadala ovšem prohlásil, že mafián není a že si jej novináři spletli s jeho jmenovcem.

Od modelingové agentury k závratným sumám

Nejnovější informace ukazují, že mezi Vadalou a Troškovou byl důvěrný vztah, protože Vadala svěřil mladé ženě hospodaření s vysokými sumami. Neobvyklé transakce spojené s Troškovou proběhly na účtě Vadalovy firmy AV-Real jen měsíc po tom, co spolu začali podnikat. V srpnu 2011 si založili firmu GIA Managment, což měla být podle Vadaly modelingová agentura. Podivné transakce banka zachytila v září 2011.

Neexistuje však jednoznačný důkaz, že by bankovní převody a výběry, které prováděla pro Vadalu Trošková, souvisely s praním špinavých peněz za pašovaný kokain. Vadalu začali italští detektivové vyšetřovat kvůli narkotikům až v roce 2015.

Vadala sice už dříve přiznal, že Trošková pro něj řešila věci v bance, ale podrobnosti nejsou známy. „Pomáhala, s čím bylo třeba. Do banky chodila, když jsme vyváželi maso do Turecka,“ řekl Vadala v roce 2016 deníku SME.

Banka nahlásila policii transakci jako neobvyklou, ne jako nelegální. Každé hlášení vyhodnocují policejní analytici, kteří se pak rozhodnou, zda kolegům podají podnět k vyšetřování. Není známo, že by transakce Troškové policie vyšetřovala.

Operace na účtě Vadalovy slovenské firmy AV-Real označila banka za neobvyklé, protože mu tam nejdříve chodily malé sumy, což se ale změnilo v září 2011. Tehdy se na účtu začaly objevovat statisíce eur, které disponenti bezprostředně vybírali v hotovosti nebo převáděli na zahraniční konta.

Přestože se v dokumentu se uvádí, že výška transakce byla 540 tisíc eur, není jasné, zda jde o celkovou hodnotu podezřelých transakcí nebo pouze o jeden konkrétní výběr nebo převod.

U transakcí jsou uvedené identifikační údaje Troškové, ale chybí informace, jaký vztah měla k podezřelému účtu. Oficiálně totiž nebyla jednatelkou firmy AV-Real, je proto pravděpodobné, že byla pouze disponentkou účtu, takže z něj mohla vybírat nebo převádět peníze.

Obhájce Vadaly Jozef Homza ve středu na žádost deníku SME o zprostředkování jeho reakce neodpověděl. Deníkům TREND a Postoj se nepodařilo spojit ani s Troškovou. Úřad vlády odpověděl, že už není jejich zaměstnankyně. Slovenský premiér v demisi Fico odmítl před poslanci Evropského parlamentu zodpovědnost za jednání Troškové, předtím než se stala součástí jeho týmu.

Peníze od Makedonce

Banka, která nahlásila finanční policii neobvyklé transakce s Troškovou, zjistila, odkud vysoké sumy na účet firmy AV-Real přicházely. „Finanční prostředky jsou zaslané z účtu společnosti Dituria-S,“ píše se podle deníku SME v dokumentu.

Společnost patří slovenskému podnikateli makedonského původu Seatu Aličaušimu. Ten svou firmu Dituria-S později přejmenoval na Miraj a Aličauši a vlastní přes ni pozemky a Miraj hotel, čtyřhvězdičkový hotelový komplex, v Lučenci na Slovensku.

Aličauši potvrdil deníku SME převody v celkové hodnotě 540 tisíc eur firmě AV-Real. Tvrdí, že platil za nákup stroje, podrobnosti slíbil zaslat během příštího týdne.

Postoj.sk o Aličaušim již dříve napsal, že je jakousi spojkou mezi ‘Ndranghetou a makedonskou drogovou mafií. Aličauši to ovšem popírá. „Nemám s nimi nic společného a uráží mě to. Odmítám to a podobné nepodložené spojování s nimi mě poškozuje,“ reagoval podle deníku SME.

Podvody s DPH

O firmě AV-Real, k jejímuž účtu měla Trošková přístup, píše Kuciak v posledním článku v souvislosti se snahou získat nadměrný odpočet DPH. AV-Real měla s firmou Genna pravděpodobně fiktivně obchodovat se třemi byty v bratislavské Petržalce.

Původním vlastníkem bytů byl Ital Antonio Polombi, který se podle Kuciaka dohodl s Vadalem, že převody proběhnou bez reálných plateb. Majitelé se střídali od května do července 2011, tedy před neobvyklými transakcemi na účtě AV-Real.

Účelem převodů bylo, aby Vadalova firma AV-Real získala zpět na daních až 80 tisíc eur.

Pochybný převod bytů nahlásil policii sám Polombi, když mu Vadala nedal peníze a zároveň přišel o byty za 360 tisíc eur. Slovenská policie v roce 2015 případ uzavřela s tím, že o podvod nejde. Vadala dohodu s Polombim popřel. Policie dále vyšetřuje vrácené peníze za DPH.