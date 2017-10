Trump je něco jako Nemesis. Babiš je malá Nemesis, říká filosof Hauser

PRAHA Levicový, pro někoho možná až krajně levicový intelektuál, překladatel děl Slavoje Žižeka a člen Rady ČT má překvapivé pochopení pro novodobé populisty – včetně Donalda Trumpa či Andreje Babiše. S filozofem Michaelem Hauserem o tom, že Donald Trump je něco jako Nemesis, která přišla vystřídat dlouhou vládu bezstarostné liberálně demokratické hybris.

LN: Je liberální demokracie v krizi?

Ano, liberální demokracie se vyprazdňuje. A právě v době, kdy liberální demokracie prochází krizí legitimity, sílí populismus. Populismus je, skoro bych řekl, pokusem o obnovu základů liberální demokracie v čase její krize – pokud tedy chápeme liberální demokracii nejen jako liberalismus se svobodou trhu a některými dalšími svobodami, ale také jako demokracii.

LN: Prosím? Liberální demokraté by měli být populistům vděční?

Samozřejmě, měli by být pravicovým i levicovým populistům vděční za to, že je upozornili na přehlížené prvky a skupiny ve společnosti, což je dobře vidět u Trumpa, ale i třeba u Mélenchona. A také za to, že se snaží opět vytvořit lid, protože na jeho pozici je v současné liberální demokracii prázdno.

LN: Co tím chcete říct?

Že lid dnes neexistuje.

LN: Jak to, že neexistuje? V liberální demokracii, která je demokracií zastupitelskou, lid promlouvá ve volbách.

Jenže, a tady bych nesouhlasil s Václavem Havlem, lid nejsou lidi. Havel hlásal, že žádný lid není, jsou jen lidé, ale takové chápání je krátkozraké.

LN: Proč?

Protože lidi jsou pouze jednotlivá individua – jednotliví voliči, kteří nějak jednají a vyjadřují se, ale nejsou lidem, který je v demokracii jediným zdrojem moci. Populismus lze chápat i jako reakci na tento politický individualismus. Usiluje totiž o obnovu rousseauovského lidu jako společné vůle. A tento populistický požadavek je oprávněný. Dnešní krizi liberální demokracie však lze vysvětlit i tím, že liberální demokracie dlouho paralyzovala náběhy ke zviditelnění lidu.

LN: Přivítal jste úspěch Donalda Trumpa?

Přivítal jsem ho jako reakci na zabetonovaný mocenský konsenzus ve Spojených státech. Trump je něco jako Nemesis. Dlouho tady totiž vládla liberálně demokratická hybris, představa, že ať uděláme cokoliv, nic se nám nestane.

LN: Andrej Babiš je také Nemesis?

Babiš je malá Nemesis. I v České republice se vytvořil politický konsenzus napříč zavedenými stranami a najednou se ukazuje, že konsenzus zaniká, že přichází jiná síla, se kterou se nepočítalo. K Babišovi musí být člověk v mnoha ohledech kritický. Je to oligarcha, má své pochopitelné zájmy, které jsou spjaté s jeho impériem, ale zároveň je třeba i Babiše chápat takříkajíc dialekticky, totiž tak, že rozbíjí zavedený konsenzus, který měl sklon k hybris. A hybris, tedy pýchu a aroganci, trestá právě bohyně Nemesis.