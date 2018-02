Trump měl systém skrývání nevěry, tvrdí exmodelka;Trump to popírá

Po bývalé pornoherečce Stephanii Cliffordové se začínají americkým médiím ozývat další ženy tvrdící, že měly před lety sexuální styk se současným prezidentem Donaldem Trumpem. Bývalá modelka Karen McDougalová magazínu The New Yorker popsala systém, kterým podle ní Trump úspěšně ukrýval svou manželskou nevěru. Prezident podle svého mluvčího odmítl, že by s někdejší modelkou časopisu Playboy cokoli měl.

McDougalová v magazínu popisuje aféru, která podle ní probíhala od června 2006 do dubna 2007. Trump byl přitom od ledna 2005 ženatý se současnou první dámou Melanií.



Realitní magnát prý vybíral pro večeře s modelkou místa stranou veřejného zájmu, například privátní hotelovou rezidenci v Beverly Hills. Po společné noci jí pak nabídl peníze a uhradil cestovní výdaje.

Když románek skončil a Trump kandidoval na prezidenta, podepsalo s McDougalovou vydavatelství American Media exkluzivní smlouvu o autorských právech na její příběh. Za 150.000 dolarů (přes tři miliony korun) získalo v srpnu 2016 výhradní práva na zpracování Trumpovy aféry. Společnost vedená Trumpovým přítelem Davidem Peckerem však příběh uložila k ledu a na dotaz newyorského magazínu to zdůvodnila tím, že jí tvrzení modelky nepřipadala věrohodná. Jeden z bývalých pracovníků vydavatelství časopisu řekl, že žádný článek ani kniha se zmínkou o Trumpovi nemohly vyjít bez Trumpova souhlasu.

„Zbavila jsem se svých práv. V téhle chvíli mám pocit, že nemůžu o ničem hovořit, aniž bych se dostala do problémů, protože nevím, o čem mám dovoleno mluvit. Bojím se i jen zmínit jeho jméno,“ popsala McDougalová magazínu obavy, které měla ze zveřejnění informací o aféře s Trumpem kvůli prodeji autorských práv.

K podobné mlčenlivosti se podle médií snažil Trump zavázat i pornoherečku Cliffordovou známou v branži pod jménem Stormy Daniels. Jeho právník Michael Cohen jí v říjnu 2016 zaplatil 130.000 dolarů, aby veřejně nemluvila o sexuálním styku s Trumpem, k němuž údajně došlo v červenci 2006.

Trump čelí obviněním z nemanželských afér od dalších žen. V prosinci jej obvinila skupina 15 žen, že se je během své kariéry v realitním byznysu rozličným způsobem pokusil sexuálně obtěžovat. Prezident veškerá obvinění popírá.

„Tohle je starý příběh, který je další falešnou zprávou. Prezident říká, že nikdy neměl poměr s McDougalovou,“ reagoval mluvčí Bílého domu na dotaz newyorského magazínu týkající se dosud posledního zveřejněného příběhu.