Udělí si Trump milost, nebo bude bez škraloupu? 4 varianty, jak může skončit vyšetřování prezidenta

PRAHA/WASHINGTON Zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller se už rok zabývá možným ovlivňováním amerických voleb ze strany Ruska. Hlavní otázka zní, zda se na něčem takovém podílel Donald Trump a zda se Muellerovi snažil ve vyšetřování nějakým způsobem bránit. Již teď je podle serveru The New York Times jasné, že celá kauza má pro Trumpa čtyři možné konce.

1. Mueller nenalezne žádná pochybení

V nejjednodušším scénáři, ve kterém by zvláštní vyšetřovatel Mueller neshledal Donalda Trumpa ničím vinného, by se postupovalo následovně. Mueller je povinen poslat zástupci generálního prokurátora Rodovi Rosensteinovi, americké obdobě českého náměstka na ministerstvu spravedlnosti, důvěrnou zprávu, ve které by své závěry musel objasnit, vysvětluje server New York Times.

Ačkoli Rosenstein není povinen zprávu dále poslat americkému Kongresu, dá se předpokládat, že by na něj byl vyvinut politický tlak, aby zprávu politikům zpřístupnil.

2. Mueller najde pochybení a nechá rozhodnout Kongres

Jestli se ukáže, že se Trump podle vyšetřovatele dopustil nezákonné činnosti, má Mueller tři možnosti jak postupovat. Jednou z ní by bylo ponechat rozhodnutí na Kongresu Spojených států amerických, který disponuje mocí začít proces impeachmentu, tedy odvolání prezidenta. Žádný prezident ještě skrze tento proces odvolán nebyl.

Muellerova podrobná zpráva by ale musela opět projít přes Rosensteina. Ten se může rozhodnout zprávu prostě Kongresu poslat. Může si zprávu ale také ponechat, opět by ale čelil značnému tlaku. Američtí zákonodárci by se snažili dokument jistě získat k nahlédnutí, měli by k tomu dvě možnosti. Rosensteina by si i s dokumentem mohli předvolat nebo se vydat druhou cestou a předvolat si rovnou vyšetřovatele Muellera.

Exšéf FBI Robert Mueller.

V případě, že si zpráva přece najde cestu do Kongresu, bude záležet na politicích. Ti mohou ignorovat obsah zprávy, čímž by Trump jednoduše zůstal v úřadě. Mohou ale také započít proces impeachmentu, který naposledy zahájili s Billem Clintonem v roce 1998. Tehdy Clintonovo odvolání schválila Sněmovna reprezentantů (dolní komora amerického Kongresu), horní komora Senát ale Clintona osvobodila.



3. Varianta Nixon a Watergate

Zvláštní vyšetřovatel se ale může také pokusit svou zprávu o Trumpových proviněních dostat na veřejnost či k očím Kongresu skrze „Velkou porotu“. Ta se většinou skládá z dvanácti až třiadvaceti členů a je určena na určitou dobu a rozhoduje zvláštní případy.

Díky tomuto procesu mohou být informace z vyšetřování zveřejněny, Trumpovo jméno se mezi obviněnými podle právního výkladu sice objevit nemůže, může ale amerického prezidenta zmínit jako neobviněného spolupracovníka ostatních obviněných. Mueller může také porotu požádat, aby materiály poslala Komisi Sněmovny reprezentantů pro soudnictví, která by je musela posoudit. Oba postupy by opět musel nejprve schválit náměstek na spravedlnosti Rosenstein.

Richard Nixon

Jakmile by se zpráva dostala ke kongresmanům, hrálo by se opět o to, zda začít s procesem impeachmentu. Přesně takto popsaný postup zvolil v roce 1974 žalobce Jaworski v případu aféry Watergate, kdy před možným odvolání stanul prezident Richard Nixon. Právě díky existujícímu precedentu se tato možnost může jevit jako pravděpodobná v případě, že Mueller na Trumpa něco najde.

4. Trump bude přímo obviněn

Opět po povolení od Rosensteina by se Mueller mohl rozhodnout postupovat tím nejagresivnějším možným způsobem a Trumpův případ dostat před federální soud. Taková možnost by přicházela v úvahu jen v případě, že by existoval dostatek naprosto nezvratných důkazů, které by podle Muellera obstály před soudem.

Kdyby Rosenstein přímé obvinění povolil, vyvstala by celá řada otázek a jeden možný, velice bizarní případ. Odpovědné osoby by nejdříve musely vyřešit, zda s Trumpem zahájit proces ještě za jeho působení v úřadě, nebo počkat, až křeslo prezidenta opustí. Trump by také mohl reagovat tím, že Rosensteina vyhodí a dosadí za něj náměstka, který nařídí obvinění stáhnout. V nejbizarnějším případě by si Trump mohl sám udělit milost, což by pravděpodobně vyústilo v konflikt u Nejvyššího soudu.

Pokud by Rosenstein odmítl povolit Trumpovo obvinění, je ze zákona nucený poslat Muellerovu zprávu přímo Kongresu, který by opět rozhodoval či prezidenta hodlá odvolat.

Podle některých expertů by tuhle možnost mohl Mueller zvolit, aby se ujistil, že se zpráva ke Kongresu skutečně dostane. Tato nejdivočejší varianta však zřejmě není na stole. Podle výkladu amerického ministerstva spravedlnosti totiž prezidenta v úřadu stíhat nelze.

Jak se odvolává prezident Spojených států amerických

Ústava Spojených států není v definici případů, kdy je možno prezidenta odvolat, příliš konkrétní. Zmiňuje pouze pojmy jako „velezrada“, „úplatek“ či „jiné vysoké přestupky a zločiny“. Jak si to vyloží členové Kongresu, už je zcela na nich.

Pokud by se rozhodli Trumpa odvolat, spustila by se byrokratická mašinérie, která by začala u již zmíněné Komise Sněmovny reprezentantů pro soudnictví, jež by si odhlasovala, zda navrhne sněmovně začít s procesem odvolání. To by téměř s jistotou záleželo na momentálním rozložení sil mezi demokraty a republikány.

Pokud by návrhy neprošly, Donald Trump by zůstal v úřadě. Pokud by prošly, celý proces by se dostal do další fáze a přesunul by se do Senátu. Na případ by dohlížel ministr spravedlnosti, poslanci sněmovny by fungovali jako žalobci a ze Senátu by se stala porota, která by rozhodovala o vině či nevině. Trumpa by zastupovali jeho právníci.

Americký prezident Donald Trump.

Aby mohl být prezident sesazen, museli by senátoři hlasovat o vině alespoň dvoutřetinovou většinou všech hlasů. Pokud by k tomu skutečně došlo, Donald Trump by byl odvolán z funkce a na jeho místo by nastoupil viceprezident Mike Pence.

Žádný prezident ještě skrze proces impeachmentu odvolán nebyl. Sněmovnou byli již odvolání prezidenti Andrew Johnson a Bill Clinton, ty ale osvobodil Senát. Richard Nixon se procesu odvolání, který měl v roce 1974 velkou šanci na úspěch, vyhnul tím, že raději rezignoval.