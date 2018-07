Trumpův poradce před soudem. Jako jediný odmítl dohodu, hrozí mu desítky let vězení

WASHINGTON/PRAHA V úterý začne dlouho očekávaný soudní proces s Paulem Manafortem bývalým šéfem kampaně amerického prezidenta Donalda Trumpa. Zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller nechal Manaforta obžalovat z finančních podvodů či praní špinavých peněz. Za prohřešky mu hrozí desítky let vězení.

Již více než rok uplynul od chvíle, co speciální vyšetřovací skupina Roberta Muellera před rokem dostala mandát, aby zjistila, zda došlo k ovlivnění amerických voleb Ruskem a jestli se pracovníci Trumpovi kampaně spolčili s Rusy, aby v prezidentských volbách v roce 2016 zvítězili. A nejen to.



Exšéf FBI Robert Mueller III.

Působnost Muellerova týmu totiž nebyla nijak vázaná. Pokud v průběhu vyšetřování narazí na jakoukoliv nelegální činnost, mají právo ji vyšetřit. Právě to se stalo v případě Trumpova poradce Paula Manaforta.

Manafort se podle obžaloby provinil primárně finančními zločiny. V centru žaloby má stát jeho angažmá jako konzultanta pro ukrajinské firmy a politické strany.

Práce pro Trumpa se vyšetřování týká jen velmi okrajově. Podle informací agentury AP totiž během vůbec prvního soudního přelíčení pod Muellerovou taktovkou nebude řešit spiknutí s Ruskem, ale konzultantovo bezmezné utrácení, tajné společností založené jen za účelem praní peněz, či zisk milionů dolarů z Ukrajiny přes zahraniční účty.

AP dokonce naznačuje, že během úterního přelíčení by nemusela vůbec padnout zmínka o Rusku. Ukáže však, jakým směrem míří Mueller a jeho tým. Soudce odhalí první velkou část důkazů, kterou po roce vyšetřování tým detektivů posbíral. Jedná se o řadu svědectví v otázce zahraničních styků a obchodních vazeb.

Rick Gates před federálním soudem ve Washingtonu.

Trumpovu poradci v soudním procesu rozhodně nepomůže, že jeho zástupce Rick Gates podepsal s agenty FBI dohodu o spolupráci a bude proti Manafortovi vypovídat. Objevily se však i spekulace, že by prezident mohl udělit milost Manafortovi, který celkově čelí několika desítkám let ve vězení.

Vinu popírá

Paul Manafort je jediným z amerických občanů, kteří po zahájení vyšetřování a obvinění neuzavřeli dohodu s vyšetřovateli a za přiznání dostanou nižší trest. Společně s Manafortem Muellerův tým obvinil další 35 lidí. Tři z nich jsou Rusové a neočekává se, že by se u soudu objevili. Zbytek obviněných do jednoho uzavřel dohodu a to včetně Trumpova prvního poradce pro národní bezpečnost Michaela Flynna.

Bývalý bezpečnostní poradce generál Michael Flynn.

„Možná věří, že neudělal nic špatného, a protože neudělal nic špatného, odmítá přiznat vinu u jakéhokoliv zločinu, i u těch menších,“ uvedl pro AP profesor z právnické univerzity Notre Dame a bývalý vyšetřovatel Jimmy Gurule.

Finanční podvody měl Manafort podle žaloby spáchat v letech 2014-16, kdy pracoval jako poradce pro stranu bývalého ukrajinského prezidenta Viktora Janukoviče. Finanční zdroje, které Manafort získal následně nedanil a vyváděl na zahraniční účty.

Manaforta navíc čeká ještě druhý soud ve Washingtonu, kde jej obžaloba viní ze lhaní úřadům a neregistraci sebe sama jako agenta cizí vlády. Žalobce však podle soudce právo nebude mít v úterý právo hovořit o druhém soudním procesu.

Ovlivňoval svědky

Manafort byl poslední měsíc ve vazbě, protože se podle vyšetřovatelů pokoušel ovlivnit svědky za pomoci svého dlouholetého obchodního partnera Konstantina Kilimnika, která má blízké vazby na ruské tajné služby. Ani to však nesmí žalobce při přelíčení zmínit.

Podle komentátorů amerických médií se tak vyšetřovatelé FBI snaží vyvinout tlak na prezidenta Trumpa, po kterém požadují výpověď. Prezident však celou kauzu neustále označuje za „hon na čarodějnice“ a spolupracovat nehodlá.

Prezident a jeho právníci se opakovaně snažili zmírnit Manafortovu roli v prezidentově kampani, se kterou je spojený jen jeden jeho finanční zločin. Jeden ze zaměstnanců banky prý nechal Manaforta do žádosti o půjčku vyplnit falešné informace za příslib pracovní pozice v Trumpově týmu, tu však tehdejší šéf kampaně nikdy nezařídil.