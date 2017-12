Trumpův zákaz zrušen: americká armáda začne přijímat osoby se změněným pohlavím

WASHINGTON Americká armáda začne od nového roku poprvé přijímat do svých řad transgenderové rekruty. Uvedl to mluvčí Pentagonu. Armáda se tak podřídí rozhodnutí federálních soudů po oznámení ministerstva spravedlnosti, že se proti jejich výroku neodvolá. Federální soudy zrušily zákaz přijímat do armády osoby se změněným pohlavím vydaný prezidentem Donaldem Trumpem.

Prezident zákaz vydal letos v srpnu. Zastavil rovněž využívání vládních fondů k financování operací měnících pohlaví vojáků v aktivní službě. Trumpovo rozhodnutí vyvolalo rozhořčenou reakci lidí s menšinovou sexuální orientací a obhájců jejich práv.



Šéf Bílého domu svým krokem zvrátil praxi, kterou loni zavedla vláda předchozího prezidenta Baracka Obamy. Rozhodnutí zdůvodnil velkými finančními náklady a rozvratem, který by podle něj změny pohlaví v armádě vyvolaly.