Turecký ministr: Nebudeme jednat o výměně Muslima za dva Čechy

ANKARA/PRAHA Turecký ministr spravedlnosti Abdülhamit Gül doufá, že český soud v úterý uvalí vazbu na Kurda Sáliha Muslima. Významný představitel syrských Kurdů byl zatčen v Praze v sobotu a Ankara ho označuje za teroristu.

Gül též vyloučil, že by Ankara jednala o vydání Muslima výměnou za dva Čechy, kteří byli loni odsouzeni v Turecku k trestu vězení za spolupráci s kurdskými milicemi YPG. Informoval o tom turecký deník Sabah.



„Není to žádost o kompromis. Taková otázka není na pořadu dne, nebudeme jednat o výměně dvou Čechů, kteří jsou ve věznici ve (městě) Van,“ řekl v úterý turecký ministr spravedlnosti novinářům. Uvedl také, že Ankara očekává, že český soud uvalí na Muslima vazbu na 16 až 40 dnů. Právě 40 dní od jeho zadržení je lhůta, v níž musí Ankara podat žádost o extradici. Pokud by do té doby zkompletování dokumentace a její překlad nestihla, bude sedmašedesátiletý muž volný.

Muslim byl do loňska spolupředsedou syrské kurdské Strany demokratické unie (PYD), kterou Ankara považuje za odnož Strany kurdských pracujících (PKK). Organizaci PKK, která bojuje na jihovýchodě Turecka přes 30 let za autonomní Kurdistán, považuje Turecko, EU i USA za teroristickou. Sálih Muslim v minulosti odmítl, že by PYD byla přímo napojena na PKK. Levicová PYD je nejsilnější politickou stranou na severu Sýrie, kde usiluje o uznání kurdské autonomie.

Už v pondělí vyloučil také turecký velvyslanec v České republice Ahmet Bigali možnost propojení turecké žádosti o uvalení vazby a následnou extradici s případem Markéty Všelichové a Miroslava Farkase, kteří byli loni odsouzeni k více než šesti letům vězení za spolupráci s kurdskými milicemi YPG. Ankara řadí skupinu YPG na rozdíl od ČR či USA k teroristickým organizacím.

Sálih Muslim je tvrdým kritikem vlády tureckého prezidenta Receppa Tayyipa Erdogana, kterou letos odsoudil například za vojenskou intervenci Ankary na severu Sýrie. Ankara se tam snaží potlačit kurdské milice YPG, protože se obává nárůstu vlivu Kurdů v této oblasti u hranic s Tureckem. YPG loni významně přispěly po boku mezinárodní koalice včele s USA k porážce organizace Islámský stát (IS) v Sýrii.

Demonstranti shromáždění před budovou v centru města ve Spálené ulici.

Desítky Kurdů přišly před soud demonstrovat

Několik desítek Kurdů a jejich sympatizantů protestují před sídlem pražského městského soudu. Přišli podpořit zadrženého kurdského politika Sáliha Muslima a vyjádřit nesouhlas s jeho možným vydáním do Turecka. Hlasitě kritizují tureckého prezidenta Receppa Tayyipa Erdogana. Soud vúterý rozhodne, zda Muslima umístí do předběžné vazby, nebo jej propustí na svobodu. Po 10:30 přivezla policie Muslima k soudu.

Demonstranti shromáždění před budovou v centru města ve Spálené ulici si s sebou přinesli Muslimovy fotografie či vlajky odkazující na Sjednocenou demokratickou stranu PYD, kterou Muslim do loňska vedl. V různých jazycích skandují slova jako „svoboda“ nebo „mezinárodní solidarita“, ale také hesla proti tureckému prezidentovi. Nazývají ho „teroristou“, „diktátorem“ a „fašistou“.

Turecko považuje kurdskou PYD i ozbrojené křídlo strany YPG za teroristické skupiny navázané na Stranu kurdských pracujících, která je v zemi zakázána. YPG je zároveň součástí Syrských demokratických sil, které Spojené státy pokládají za spojence v boji proti Islámskému státu. Iniciativa uvedla, že Muslim ztratil v boji s islamisty v roce 2013 syna.