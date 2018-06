Twitter blokuje dezinformační weby, Ovčáček naznačuje nezákonnost, ústavní právník nesouhlasí

PRAHA Na sociální sít Twitter nelze vložit odkaz na více než třicítku českých dezinformační webů, mezi něž patří například Aeronet či AC24. Na seznam krátce patřily i Parlamentní listy, ty však už mezi stránkami, z nichž nelze zveřejnit odkaz, nefigurují. Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček označil počínání vedení firmy Twitter za porušení Listiny základních práv a svobod. Podle ústavního právníka Marka Antoše, osloveného serverem Lidovky.cz, je však tento výrok lichý.

Pokud by chtěl uživatel Twitteru sdílet příspěvek z webů, jako je například ac24.cz, aeronet.cz, antiilluminati.net či badatel.net, Twitter mu ohlásí zamítavou hlášku v následujícím znění: „Tento požadavek vypadá jako automatizovaný. V zájmu ochrany uživatelů před spamem a škodlivými aktivitami nemůžeme v tuto chvíli požadavek dokončit. Zkuste to ještě později.“ Obdobná situace platí i u některých slovenských webů - jmenovitě jde o badatel.sk, beo.sk, hlavnespravy.sk či slovenskeslovo.sk.



Společnost Twitter, která provozuje stejnojmennou sociální síť, sice žádný podobný krok dopředu neavizovala, přímo či nepřímo se jím ale pustila do boje s dezinformacemi. Blokace více než třicítky webů, mezi něž ještě ve čtvrtek patřily Parlamentní listy, ovšem vyvolala vášnivé reakce.

Hrad se zlobí

Například mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček, který s oblibou sdílí články z Parlamentních listů, ve středu upozornil, že v Česku je jakákoli cenzura, i ta internetová, zakázaná. Odkázal se přitom na Listinu základních práv a svobod. „V současné době také neexistuje žádný zákon, který by ustanovoval oprávnění nebo povinnost kohokoli zasahovat do internetové komunikace,“ napsal mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček ve svém příspěvku na Twitteru.

Jiří Ovčáček (Twitter) @PREZIDENTmluvci V ČR je jakákoli cenzura, a tedy i internetová, zakázána Článkem 17, odstavcem 3 Listiny základních práv a svobod. V současné době také neexistuje žádný zákon, který by ustanovoval oprávnění nebo povinnost kohokoli zasahovat do internetové komunikace. 13 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

Podle ústavního právníka Marka Antoše, který se zabývá mimo jiné komunikační technologií, je však tento závěr lichý. „Svoboda projevu, která je zaručená Listinou základních práv a svobod, je garancí vůči zásahům státu. To znamená, že pokud nějaká soukromá společnost uplatňuje svoji politiku při zveřejňování informací, tak to určitě nelze označit za porušení Listiny základních práv a svobod,“ řekl serveru Lidovky.cz ústavní právník Marek Antoš.

Právní ukotvení Twitteru je podle něj složitější záležitostí. Ačkoli nemá společnost své servery v Česku, neznamená to, že se nemusí řídit českými zákony. „Twitter podléhá i českým zákonům v nějaké míře, pokud se jeho dopady týkají České republiky. Tedy pokud by Twitter prováděl nějaké operace, které by porušovaly české právo, tak je to v jisté míře možné podřadit pod český právní řád,“ vysvětlil. „U globálních informačních zdrojů jde o složitou problematiku. Mnoho z nich operuje odjinud,“ sdělil dále.

Zde je na místě připomenout například kontroverzní web White Media, který uveřejňuje seznamy osob v kategoriích jako například „Imigranti“, „Xenofilové“, „Hnusáci a úchylové“ či „Neomarxisté“. Web má ovšem doménu a server registrovaný v USA, čímž v podstatě dokáže do jisté míry obcházet české zákony.

Pokud jde o Twitter, nejde však z pohledu právníka Antoše o stěžejní otázku. „I kdyby to byla síť, která by operovala pouze v České republice, tak by Listinu základních práv a svobod takovým rozhodnutím neporušovala. Společnost si může dělat, co chce, když jde o její prostor,“ dodal Antoš. Selekce názorů už by ale podle něj byla docela jinou otázkou.

‚Příliš připomíná cenzuru’

Na rozhodnutí Twitteru reagoval také mediální odborník, ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky a též vysokoškolský pedagog na Karlově univerzitě Josef Šlerka. Ten ostatně uvedl seznam webů, na nějž není možné odkazovat na Twitteru. Najdete jej zde.

Podle odborníka má novinka na českém internetu dvě roviny. „První je právní a druhá dejme to obecná. Na právní úrovni má Twitter na takový krok právo. Je to jeho prostor, kde platí jeho pravidla. Na té obecné rovině to není dobré rozhodnutí za prvé kvůli naprosté absenci transparentnosti takového blokování a za druhé protože to příliš připomíná cenzuru,“ uvedl pro server Lidovky.cz.

Blokované servery podle něj nejsou většinou nijak kvalitní zdroje informací. „Ale přeci jen bych právo na svobodu projevu nadřadil jejich kvalitě,“ dodal.

Reakce už veřejně vydávají i samotné dezinformační weby. Například zástupci serveru Aeronet na twitterovém účtu mimo jiné uvedli: „Pokud se potvrdí, že Twitter úmyslně cenzuruje náš obsah, zvážíme žalobu u federálního soudu v USA.“