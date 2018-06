‚Ty nevíš, na koho blikáš?!‘ Obžalovaný policista ze ‚zásahovky‘ už nevelí, šéf ho poslal na studijní volno

PLZEŇ/PRAHA Zástupce velitele plzeňské zásahové jednotky Vladimír Slavotínek v poslední době proslul především tím, že kvůli incidentu s řidičem půjde před soud. K šoférovi vykročil se zbraní v ruce, byl vulgární a na řidiče podle jeho slov dokonce vztáhnul ruku. Podle zjištění serveru Lidovky.cz Slavotínek v současnosti u svého útvaru nepůsobí, ředitel krajské policie mu kvůli kauze nařídil studijní volno. Během něj se věnuje administrativě.

„Vedení přijalo ve vztahu k policistovi taková organizační opatření, aby nebyly ohroženy zájmy Policie ČR,“ zněla dříve vágní odpověď krajského policejního ředitelství na otázku, jak se Slavotínkova kauza podepsala na jeho služebním zařazení. Druhý muž plzeňské zásahové jednotky je obžalovaný ze zneužití pravomoci úřední osoby. Pokud se soud ztotožní se státním zástupcem, policista může strávit až pět let ve vězení.

Serveru Lidovky.cz se nyní povedlo zjistit, co se za obecnou odpovědí skrývá. Krajský policejní ředitel Pavel Krákora důstojníka stáhnul z jeho útvaru. Slavotínka poslal na studijní pobyt, který tráví na oddělení krizového řízení kanceláře krajského ředitele. Oddělení úzce spolupracuje s ostatními složkami integrovaného záchranného systému, při krizových situacích odpovídá za plánování postupu při jejich řešení.

„Zde se podílí na plnění úkolů tohoto oddělení a to zejména v rovině administrativního zpracování podkladů. Při plnění svých služebních povinností nepřichází do přímého styku s veřejností,“ potvrdila serveru Lidovky.cz vedoucí tiskového oddělení krajského policejního ředitelství v Plzni Martina Korandová. Ředitel Krákora tak má nad Slavotínkem přímý dohled. Podle Korandové důstojník své úkoly plní řádně a svědomitě.

V kanceláři ředitele až do rozsudku

Slavotínek by měl mimo svůj původní útvar zůstat do doby, než se jeho kauza alespoň nepravomocně uzavře. Pravděpodobnější je však spíš dočasný azyl v kanceláři ředitele až do vykonatelného rozsudku. Zásahovou jednotku musel dočasně opustit kvůli incidentu, který se odehrál loni v druhé půli září v Plzni. Slavotínkovi v něm sekundoval jeho přímý nadřízený, velitel „zásahovky“ Josef Němec.

Oba policejní důstojníci projížděli civilním vozem Plzní, za volantem seděl Němec. Slavotínek obsadil místo spolujezdce. Šofér jiného vozu jim dál probliknutím najevo, že by se měli ve svém způsobu jízdy ukáznit. Oba důstojníci mu na nejbližší křižovatce v Karlovarské ulici zablokovali cestu, následně vyrazili z vozu a chtěli si na řidiči vynutit poslušnost. Slavotínek u toho třímal v ruce zbraň.

VIDEO: Řidič problikl policisty v civilu, vytáhli na něj zbraň Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Ku*va, ty ku*do, ty nevíš, na koho blikáš?!,“ křičel na šoféra podle záznamu, který řidič z incidentu pořídil. Policisté si pak hrubým způsobem na řidiči vymohli legitimaci, aniž by se v první chvíli sami prokázali. Šoféra podle jeho slov dokonce udeřili. Nepříjemnou příhodu pak trojice oficiálně vypořádala na služebně, kde řidič údajně čelil psychickému nátlaku.



‚Takto se policista chovat nesmí‘

Zatímco Slavotínek zaplatil své jednání obžalobou a přeřazením na jinou pozici, velitel Němec vyvázl bez trestního postihu. Dočasné odstavení Slavotínka od práce v zásahové jednotce nechce advokát řidiče Ronald Němec komentovat. „Klient především vítá, že bude postavený před nezávislý soud,“ uvedl pro Lidovky.cz Němec. Už dříve podotkl, že podle jeho přesvědčení měla obžaloba dopadnout i na velitele „zásahovky“.

Zásah obou policistů inicioval diskusi, kde leží hranice přiměřenosti policejního zákroku. Advokát Němec ale upozorňuje, že by soud v průběhu řízení mohl rovněž objasnit, jak se má při silniční kontrole chovat šofér. Proces odstartuje brzy. „Hlavní líčení je nařízeno na 21. a 23. srpna,“ sdělil serveru Lidovky.cz David Protiva, předseda Okresního soudu Plzeň-město, kde se kauza odehraje.

Dílčí kritika chování obou policistů z nejvyšších míst už zazněla. „Je sice otázka, zda je záznam zveřejněný v médiích kompletní a ukazuje událost v celém kontextu, nicméně ze zatím zveřejněných záběrů je evidentní, že takto se policista chovat nesmí,“ uvedl třeba tehdejší ministr vnitra Milan Chovanec. Reflexi provedl i krajský policejní ředitel Krákora. „Pan ředitel zaslal omluvný dopis řidiči vozidla,“ sdělila policejní mluvčí Korandová.