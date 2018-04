U soudní pitvy jen jeden znalec. Ministerstvo spravedlnosti chce změnit zákon, lékaři se bojí ovlivňování

PRAHA Nebýt dodatečně provedené soudní pitvy, nejhorší sérioví vrazi u nás, manželé Stodolovi, by si možná právě zřejmě neodpykávali své doživotní tresty za vraždy osmi seniorů. Lékař, jenž zkoumal tělo jedné z jejich obětí totiž několikrát pochybil a označil případ za sebevraždu. Na variantu, že šlo o násilnou smrt, ukázala až o rok a půl později dvojice specialistů při nařízené soudní pitvě. Léty ověřený institut dvou znalců je ale nyní kvůli iniciativě ministerstva spravedlnosti v ohrožení.

Dosavadní praxe je taková, že soudní pitvu, již v drtivé většině případů nařizuje policie, provádějí ze zákona vždy dva soudní lékaři (znalci). Její výstupy posléze slouží jako důkazy v trestním řízení. Oproti tomu zdravotní pitvu, v níž mimo jiné došlo k pochybení v případu Stodolových, realizuje pouze jeden lékař a je prováděna u náhlých úmrtí za účelem zjištění jejich příčin.

Ministerstvo spravedlnosti ovšem momentálně navrhuje, aby technicky náročnější soudní pitvu vykonával rovněž jediný soudní lékař. Konkrétními argumenty, proč by tomu tak mělo být, přitom resort neuvádí. Tvrdí jen, že dva znalci nejsou pro prohlídku a pitvu nutní.

„Ministerstvo spravedlnosti přistoupilo k této změně na základě připomínky Nejvyššího státního zastupitelství k doprovodnému zákonu, který reaguje na novou právní úpravu znalců a tlumočníků,” vysvětluje serveru Lidovky.cz Lucie Machálková z tiskového oddělení resortu. Doprovodný zákon byl odeslán do připomínkového řízení v minulém volebním období a nově specifikoval oprávnění znalce provádějícího pitvu.

Záměr ministerstva ovšem důrazně odsuzuje Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie. Považuje jej za nebezpečný, neboť by prý mohl vést k chybovosti či účelovému ovlivňování trestního řízení.

Soudní lékaři: Jen jeden znalec? Velká chyba

„Byla by velká chyba, kdyby to bylo uvedeno v praxi. Návrh představuje otevřené pole pro tendenční úpravy posudků. Pokud tam bude lékař sám, je to jen na něm. Nikdo nemá právo ho kontrolovat a je zavázán mlčenlivostí. Nikdo další, pokud není revizní nebo ústavní posudek, jeho závěry už nezkontroluje,” nelíbí se Petru Hejnovi, předsedovi výboru společnosti. Připouští, že k takové situaci může dojít i ve dvojici, ovšem prý s menší pravděpodobností.

Pitva (ilustrační foto).

Dva znalci jsou podle Hejny navíc důležití také kvůli názorové konfrontaci, po níž dospívají k závěrům, mnohdy si ale pomáhají i manuálně. „Zároveň pomine aspekt celoživotní edukace, protože soudní lékař se znaleckou činnost neustále učí,” doplňuje Hejna.



Ministerstvo spravedlnosti tvrdí, že obava z možného vyššího rizika maření vyšetřování není opodstatněná. „Orgány činné v trestním řízení budou mít i nadále možnost ve složitých případech přibrat znalce, například při složitých vraždách, kdy není znám mechanismus,” přibližuje Machálková z tiskového odboru.

Určovat obtížnost jednotlivých případů by měla policie, potažmo státní zástupce či soudy. Jenže soudní lékaři oponují, že ne vždy jde dopředu s určitostí rozhodnout, jaký případ bude jednoduchý, a jaký nikoliv. „Ani si nedokážu představit podobnou úpravu, která by to kategorizovala. Orgán trestního řízení by to mohl kategorizovat ze svého pohledu, ale on na to nemá vzdělání a z medicínského hlediska není kompetentní,“ míní předseda společnosti soudních lékařů Petr Hejna.

Proti jsou i poslanci

Ministerský návrh zákona již v polovině ledna schválila vláda, zabývat se jím budou nyní zákonodárci v Poslanecké sněmovně. I ti však vůči němu mají výhrady.

Institut dvou znalců Institut dvou znalců u soudní pitvy byl zaveden v českých zemích již rakouským trestním řádem v roce 1853. Funkční je stále nejen v České republice, ale například i na Slovensku či v Německu. Stávající praxe odpovídá i doporučení Rady Evropy, dle níž mají soudní pitvy provádět vždy dva lékaři, z nichž alespoň jeden musí být specialistou v oboru soudní lékařství.

„Nechápu, kdo na tento nápad přišel. I dva znalci ve zvláště složitých případech mají mnohdy komplikované rozhodování,” říká pro Lidovky.cz místopředseda zdravotního výboru sněmovny Jiří Běhounek (ČSSD). „Pokud by u soudní pitvy byl jen jeden znalec, nemá žádnou možnost s kýmkoliv konzultovat a pokud něco přehlédne, nikdy se to nezjistí,” doplňuje jej bývalý prezident lékařské komory Bohuslav Svoboda (ODS).

Oba poslanci, stejně jako předsedkyně zdravotního výboru Věra Adámková (nestr. za ANO), podle svých slov navrhovanou změnu nepodpoří. „Věřím, že jej zamítne i zdravotní výbor Poslanecké sněmovny, kde tuto otázku jistě otevřeme,” dodává Běhounek.

Lékařům z oboru se nelíbí ještě jedna skutečnost. A to, že návrh, jenž je dle nich v rozporu s doporučeními Rady Evropy, neprošel řádným meziresortním připomínkovým řízením. Byla mu udělena výjimka, neboť je předkládán opětovně.

„Někdo mimo obor bez znalostí, praxe a dobré vůle říká, jak to bude fungovat, aniž by to bylo prodiskutováno,” kritizuje Petr Hejna s tím, že osobně by se přikláněl k tomu, aby byl označený konkrétní navrhovatel novely, jenž by posléze nesl plnou odpovědnost za její důsledky.

Ministerstvo se hájí, že návrh konzultovalo se zástupci policie a soudů a projednala jej také trestní komise Legislativní vlády, jež v něm údajně neshledala žádné problémy.

Pokud by byl doprovodný zákon v této podobě schválen, „pitvaře” by stihla podobná záležitost jako v minulosti soudní psychiatry. Ti z ekonomických důvodů neposuzují duševní stav obviněných ve dvojici od roku 2001. Tuto změnu nesou nelibě, nezkušení znalci se prý totiž nemají od koho učit.