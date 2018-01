‚Skandál, sebestředný amatérský historik, urážka mrtvých.‘ Prezidentští kandidáti kritizují Zemanův projev

Praha Prezidentští kandidáti ostře kritizují úterní projev prezidenta Miloše Zemana při zahájení oslav 100. výročí vzniku Československa na Pražském hradě. Vadí jim vulgarity, které v projevu použil, i způsob výkladu historie. Jiří Drahoš projev označil za vystoupení sebestředného amatérského historika, který uráží mrtvé. Pavel Fischer považuje proslov za skandální a stydí se za něj. Podle Vratislava Kulhánka by prezident podobné výrazy neměl používat.

Zeman v úterý večer při projevu na Pražském hradě u příležitosti zahájení oslav 100 let od založení Československa a 25 let od vzniku České republiky mimo jiné mluvil o československé historii. Řekl, že nekomunističtí ministři, kteří v roce 1948 podali demisi, byli blbí. Někdejší první tajemník ÚV KSČ Alexander Dubček podle něj patřil mezi ty, kteří se v roce 1968 podělali hrůzou. Zeman také uvedl, že pád komunistického režimu v Československu nezpůsobilo disidentské hnutí Charta 77, ale sovětský vůdce Michail Gorbačov.

„Od prezidenta republiky bych při této příležitosti očekával více. Projev mi připadal spíše jako vystoupení sebestředného amatérského historika,“ uvedl Zemanův protikandidát Drahoš. Poznamenal, že hodnocené události stály stovky životů a perzekuci tisíců lidí. Od prezidenta by proto čekal méně povrchní hodnocení. „Byť bychom si jistě všichni přáli, aby se události v roce 48 a 68 vyvinuly jinak. Kdo nemá odvahu postavit se v diskusi tváří tvář živým politikům, neměl by urážet mrtvé,“ dodal s odkazem na neúčast Zemana v předvolebních debatách.

Ostře se proti projevu ohradil i Fischer. „Je to skandální a v Evropě naprosto bezprecedentní vystoupení hlavy státu,“ poznamenal. „Prezident, který plive špínu na zlomové momenty v historii naší země, na Pražský hrad už nepatří. Stydím se,“ zdůraznil.

„Nechci, aby prezident české země takhle mluvil a používal výrazy, které by státník neměl mít vůbec ve slovníku,“ podotkl Kulhánek. Poznamenal, že 100. výroční vzniku státu by nemělo být součástí jakékoliv kampaně. „Protože je to nadčasová záležitost týkající se nejenom minulých, ale i budoucích generací, které si již nevzpomenou, s kým a proč prezident v roce 2018 vedl svojí soukromou válku,“ uvedl.

Další z kandidátů Petr Hannig ironicky poznamenal, že projev Zemana je dalším důkazem, že nevede předvolební kampaň. „Právě tak jako je toho důkazem, že celá republika je zahlcena jeho billboardy, celá Praha kartony na kandelábrech a tak dále,“ poznamenal. Poukázal tak na Zemanův slib, že nepovede kampaň. Billboardy, plakáty či reklamu za něj zaplatili jeho spolupracovníci. „Pan prezident je geniální i v tom, jak nedělá předvolební kampaň v televizi. Ještě zítra (ve čtvrtek), místo účasti na předvolební debatě na ČT, nebude dělat kampaň v televizi Barrandov,“ dodal ironicky Hannig.

Na Zemana reagoval i slovenský ministr kultury

Vyjádření českého prezidenta Miloše Zemana na adresu Dubčeka ve středu kritizoval i slovenský ministr kultury Marek Maďarič. „Osobně se ohrazuji vůči expresivnímu, dehonestujícímu vyjádření prezidenta České republiky Miloše zemana na adresu Alexandra Dubčeka, které vyslovil v oficiálním projevu na začátku oslav 100. výročí vzniku Československa na Pražském hradě,“ uvedl v prohlášení Maďarič.

Ten byl do loňského prosince také místopředsedou nejsilnější vládní strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) premiéra Roberta Fica. Dubčeka, rodáka ze Slovenska, si lidé podle Maďariče váží zejména za to, že začátkem 60. let umožnil v komunistickém Československu demokratizační proces, který vyvrcholil takzvaným pražským jarem.

„O žádném politikovi si nedělejme iluze, i ta největší osobnost měla své slabiny a slabé chvíle. Ale považuji za mimořádně nevhodné a nezdvořilé právě takovéto momenty zdůraznit ve slavnostní chvíli, a to dokonce i expresivním způsobem,“ uvedl Maďarič.