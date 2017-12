Uhynul srnec z Kunratického lesa. Zabilo ho krmení pečivem

PRAHA Ve čtvrtek uhynul srnec z Kunratického lesa v Praze. Podle záchranné stanice je na vině pečivo, kterým ho lidé krmili. Přestože mu zřejmě chtěli jenom pomoci, zřejmě nevěděli, že ho i pár kousků pečiva může zabít. Informovala o tom Záchranná stanice hlavního města Prahy pro volně žijící živočichy, která se srnce snažila zachránit.

Srnce záchranná stanice přijala ve středu večer a i přes okamžitou lékařskou pomoc nepřežil noc. Zemřel po pozření pečiva, které lidé do Kunratického lesa přes svátky nanosili s úmyslem zvířatům v zimě pomoc.



„Bohužel lidé často nevědí, co vhodného zvířatům přinést a tak jim dávají to, co je pro ně škodlivé. Zejména pečivo, ať už měkké či tvrdé, by lesní zvěř dostávat neměla vůbec,“ uvádí na svých stránkách záchranná stanice. Srnci mají totiž velmi citlivé trávení a i pár kousků pečiva pro ně může být smrtelné.

„Chápu, že je zima a lidé jim chtějí pomoct, chtějí je přikrmit, ale právě pečivo není dobré,“ potvrdil veterinář Václav Dovol. Srnci stejně jako ovce nebo kozy patří mezi přežvýkavce a ti nejsou schopni trávit lepek, jejich bachor se místo toho překyselí. Zároveň záleží na množství pečiva a na individuálních podmínkách. Například domácí zvířata se dají zachránit, pokud se jim podají léky, které obsah bachoru zneutralizují, ale u divoké zvěře to může být problém, protože se na příčinu uhynutí nemusí přijít, vysvětluje Dovol.



Stanice na svém facebookové profilu vyzývá, aby lidé nejenom lesní zvěř, ale i zvířata v zookoutcích nebo ovce, kozy a koně chované na farmách pečivem nekrmili. Do lesa by měli nosit raději seno nebo ovoce a zeleninu, ovšem jen v malém množství.

Laň v zookoutku v Malé Chuchli zemřela po pozření pečiva stejně jako srnec z Kunratického lesa.



Podobný případ zaznamenala stanice před dvěma dny, kdy kvůli nevhodnému krmivu zemřela v zookoutku v Malé Chuchli koza a laň jelena siky. I přes informační ceduli návštěvníci do ohrad házeli nadměrné množství pečiva, které jim způsobilo zažívací problémy a následnou smrt.

Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy je součástí příspěvkové organizace Lesy hl. m. Prahy. Pomáhá zraněným a jinak handicapovaným volně žijícím živočichům v Praze. Funguje nepřetržitě celý rok, nález zraněného zvířete lze nahlásit na nonstop pohotovostní linku 773 772 771.