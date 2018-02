‚Ukradli mi Kingsmana.‘ Scenárista žaluje studio Fox nejméně o pět milionů dolarů

LONDÝN Scenárista Spencer Balentine žaluje studio Fox za to, že mu údajně ukradlo námět pro filmovou sérii Kingsman. Ve filmu se údajně vyskytují prvky a postavy, které Balentine vymyslel pro své dílo již v roce 2003. Scenárista žádá náhradu ve výši minimálně pět milionů dolarů.

Akční komedie Kingsman: Tajná služba si v roce 2014 podmanila diváky i kritiku inteligentním spojením špionážní akce a suchého britského humoru. Film ohromil i výbornými hereckými výkony, mezi kterými zářil Colin Firth jako tajný agent a Samuel L. Jackson jako charismatický padouch. Série představila novou éru špionážních filmů - psí parťáci, hologramy, padnoucí obleky a rychlá auta. V roce 2017 vyšlo pokračování s podtitulem Zlatý kruh, které na úspěch jedničky sice nenavázalo, ale i tak sérii posunulo ještě dál.

Podle scenáristy Spencera Balentineho ale námět filmové série není původní, protože ho před lety vytvořil on sám. V roce 2003 napsal scénář ke komiksovému dílu The Keepers (správci, ošetřovatelé). Projekt měl následně poslat v roce 2004 do soutěže talentů, kde se umístil do desátého místa. To pro něj znamenalo, že The Keepers měli reálnou šanci na to, že je komiksový vydavatel Dabel Brothers Production zpracuje. Nic se nedělo a v roce 2006 vydavatelství Dabel uzavřelo spolupráci s Marvelem. Tady podle Balentineho vznikl celý problém.

„Filmy o Kingsmanech mají být údajně postavené na komiksové sérii Tajná služba (The Secret Service) kreslíře Marka Millera, kterou od roku 2012 vydává společnost Icon Comics (divize komiksového giganta Marvel),“ píše Balentineho právník Steven Lowe ve stížnosti. „Nicméně několik věcí, které se vyskytují v obou filmech v marvelovském komiksu nejsou. V díle Spencera Balentineho ale ano. Jedná se například o psího druha pro hlavního hrdinu, odkazy na rytíře kulatého stolu nebo používání hologramů.“

Balentine, který tvrdí, že i jednotlivé postavy filmové série jsou až neuvěřitelně podobné postavám z jeho díla, žádá po studiu Fox náhradu škod v minimální hodnotě 5 milionů dolarů.

Celý text žaloby najdete ZDE.