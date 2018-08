Ukrajinský žalobce žádá pro exprezidenta Janukovyče 15 let vězení, je obviněn z vlastizrady

KYJEV Ukrajinská prokuratura žádá 15 let vězení pro bývalého prezidenta Viktora Janukovyče obviněného z vlastizrady, z útoku na územní celistvost země a z vedení agresivní války. Oznámil to ve čtvrtek na svých webových stránkách kyjevský soud. Janukovyče soudí v nepřítomnosti, exprezident se po svém svržení v roce 2014 uchýlil do Ruska.

„Miliony Ukrajinců mu svěřily svou budoucnost, ale on je zradil. Jako poslední zbabělec opustil zemi a skryl se v obětí agresora,“ uvádí se ve zdůvodnění návrhu. Podle ukrajinských médií se očekávalo, že prokurátoři budou pro Janukovyče žádat doživotí.



Kyjevský soud ve čtvrtek ukončil výslech svědků, což vyvolalo odpor exprezidentových obhájců, kteří nakonec po potyčce s policií ze sálu odešli. Datum oznámení rozsudku nebylo oznámeno.

Janukovyč opustil Ukrajinu 22. února 2014 po masových nepokojích v centru hlavního města, které si vyžádaly stovku lidských životů. Do Ruska se Janukovyč uchýlil za aktivní pomoci ruských bezpečnostních služeb, nyní podle dostupných informací žije v Rostově na Donu sto kilometrů od ukrajinských hranic a k soudu do Kyjeva se odmítá dostavit.

Žaloba proti bývalé hlavě státu byla podána v říjnu 2016, další stání kyjevského soudu je naplánováno na 13. září. Exprezidentovu odpovědnost za smrt lidí zabitých během převratu bude soud řešit v samostatné kauze.