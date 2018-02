Úpravám magistrály pro chodce brání spory na magistrátu. Krnáčová trvá na potřebnosti modelu

PRAHA Ve čtvrtek bude pražské zastupitelstvo rozhodovat o tom, jestli se Praha může pustit do kultivace Severojižní magistrály. Dlouho slibované úpravy pro chodce sice schválila městská rada, jenže to primátorce Adrianě Krnáčové (ANO) nestačilo. Chybí jí mikromodel dopravní propustnosti.

Podle Petry Kolínské (Trojkoalice/Zelení) ale navrhované úpravy plynulost dopravy neovlivní. To samé avizoval Ondřej Boháč z Institutu plánovaní a rozvoje hlavního města Prahy i architektonické studio. Na magistrát také dorazil dopis, který žádá, aby se „humanizace magistrály“ dál neodkládala.

Radou odhlasované usnesení o drobných úpravách na magistrále primátorka Adriana Krnáčová (ANO) pozastavila. Dokonce úplně poprvé použila právo veta a záležitostí se tak bude zabývat ve čtvrtek zastupitelstvo. Co Institut plánování a rozvoje a náměstkyně primátorky Kolínská, která má na radnici projekt na starost, považují za banální neškodné úpravy, totiž Adriana Krnáčová vnímá jako možné ohrožení řidičů.

Jádrem celého sporu je mikromodel dopravy. „Pokud máme rozhodnout o přidání cyklopruhů, přechodů pro chodce a prodloužení zelené na semaforech pro chodce, tak především potřebujeme mít jistotu, že to negativní vliv na dopravu mít nebude. Nemůže nám stačit, že to někdo pouze tvrdí, potřebujeme to mít spočítané a namodelované. Dva roky požadujeme mikromodel nebo alespoň vizualizace reálných dopadů, ale nic z toho v ruce nemáme,” stojí si za svým primátorka Krnáčová.

První várka zásahů neměla auta ohrozit

Že mikromodel hotový není, svádí Petra Kolínská na zastupitele ANO. „ANO chtělo schválit usnesení, že se model zadává. Na zadání mikrosimulace za cca 300 tisíc korun ale nepotřebujeme usnesení, to si paní primátorka může zadat sama. Kolegové z ANO na modelu každopádně trvali a mikrosimulaci dopravního proudu nechali zpracovat. Jenže nebyli schopni říct, kdy bude hotová. Odmítla jsem čekat na datum, které není schopen nikdo určit, a návrh jsme prosadili i bez modelu,” tvrdí.

K polidštění Severojižní magistrály se pražský magistrát zavázal loni v létě. „V tuto chvíli se řidiči nemusí bát žádných radikálních změn, které by snížily propustnost magistrály,“ řekl v létě ředitel IPR Praha Ondřej Boháč. „Změny máme rozfázované od okamžitých úprav po změny v řádu desítek let. Teď zkusíme rozběhnout drobná opatření, jako nové přechody nebo navigační systém, a uvidíme, jak se osvědčí.“

Kolínská dále tvrdí, že rada schválila první várku zásahů, které průjezd aut podle ní neohrozí. Změny se měly týkat například prostor kolem I. P. Pavlova. Měly se vyznačit přechody tam, kde auta už teď stojí, a lidé mezi nimi přebíhají silnici „načerno.” Mezi Muzeem a I. P. Pavlova mělo dojít ke snížení jízdních pruhů, aby vzniklo místo k parkování. Mezi další opatření patřilo i odstranění zrezivělých zábradlí, zlepšení navigace pro chodce a doplnění laviček.

Chodců je v okolí magistrály víc než řidičů aut

V těchto dnech dorazil na magistrát i otevřený dopis, v němž devět pražských spolků apeluje na humanizaci magistrály. Argumentují slovy autorů úprav architektonického studia Gehl, které dokládá, že dožadované kroky se týkají „zlepšení prostředí pro chodce bez zasahování do dopravní kapacity.”

Dopis dále vyčísluje, že ‚humanizaci magistrály‘ Praha slibuje už od roku 2009 a že počet chodců v okolí magistrály je vyšší než počet řidičů aut.

Autoři dopisu také připomínají rok 2014, kdy se zavedl přechod a světelné signalizace přes magistrálu v křížení s ulicí Wenzigová. Úpravy provoz aut negativně neovlivnily.

I na tento konkrétní příklad z minulosti reaguje Adriana Krnáčová potřebou modelu. „Je pěkné, že někdo tvrdí, že to nebude mít na propustnost magistrály vliv, ale my potřebujeme mít jistotu, založenou na konkrétních datech,” zopakovala pro Lidovky.cz primátorka.

Spor tak rozhodne až zastupitelstvo.

Rada odsouhlasila další zásahy do okolí magistrály

Stojí za zmínku, že magistrálu letos čekají další úpravy, které rada města odsouhlasila. „Hlavní úpravy čekají prostor mezi historickou a novou budovou Národního muzea. Dále se plánuje nové napojení na tramvajovou trať ve Vinohradské a Škrétově ulici,” uvedl v lednu Ondřej Boháč z IPR.

„To s tím samozřejmě vůbec nesouvisí. Kultivace okolí Národního muzea není součástí kultivace Severojižní magistrály,” odpověděla primátorka na otázku serveru Lidovky.cz, jestli tyto úpravy nebudou také čekat odklady.