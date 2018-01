Útočil na 162 dívek na internetu. Ústecký soud pokračuje výpověďmi poškozených

ÚSTÍ NAD LABEM Výpověďmi poškozených dívek pokračovalo v pondělí u ústeckého krajského soudu hlavní líčení v rozsáhlém případu sexuálních útoků na internetu. Podle obžaloby útočil na 162 dívek na sociálních sítích dnes dvaadvacetiletý Jaroslav Pulpán z Děčína. Dívky se jednání neúčastní, soud jejich výpovědi čte.

Pulpán si podle obžaloby zakládal v letech 2012 až 2015 smyšlené profily na síti facebook a na komunikačních aplikacích skype a ICQ a navazoval kontakty s dívkami od sedmi do 24 let. Obětem bylo nejčastěji mezi deseti a 12 lety, on sám se často vydával za nezletilou dívku.



Z výpovědí, které v pondělí zazněly před soudem vyplývá, že Pulpán si vždy nějakou mladou dívku vyhlédnul a přidal si ji do přátel na facebooku. „Chtěl, abych mu poslal buď fotografii ve spodním prádle nebo fotografii, kde jsem nahá. Chtěl, abych mu dokázala, že jsem opravdu holka,“ uvedla jedna z obětí. Fotografie mu poslala. „Chtěl další a vyhrožoval, že jestli to neudělám, rozešle moje nahé fotky rodině a kamarádům. Chtěl také, abych se před kamerou vyčurala,“ doplnila poškozená.

Pulpán se už dříve k většině skutků přiznal. Sám žádá předvolat jen dvě svědkyně. Svoji někdejší přítelkyni a její mladší sestru, kterou podle žalobkyně jako nezletilou osahával. Tento skutek Pulpán odmítl.

Spis je mimořádně obsáhlý, má přes 11 tisíc stran, většinu výpovědí soud čte. Na konec ledna jsou podle předsedy trestního senátu Jiřího Bednáře předvoláni znalci. Pulpánův stav hodnotil sexuolog, psychiatr a psycholožka. Hlavní líčení má pokračovat několik dalších měsíců. Pulpánovi hrozí až 12 let vězení.