Úžasňákovi 2 porazili Toma Cruise, za první čtyři dny film vidělo 60 000 lidí

PRAHA Nejvíc diváků do kin přilákaly o uplynulém víkendu dvě novinky. První bylo pokračování animovaného filmu o rodině superhrdinů Úžasňákovi 2, druhou pak Mission: Impossible - Fallout s Tomem Cruisem v hlavní roli. Na třetí místo víkendové návštěvnosti odsunuly dva premiérové snímky druhý díl muzikálu Mamma Mia! s podtitulem Here We Go Again postavený na písních skupiny ABBA. Vyplývá to z údajů na webu Unie filmových distributorů.

Na Úžasňákovi 2 se do biografů vypravilo od čtvrtka do neděle víc než 60 000 lidí a v pokladnách nechali 8,8 milionu korun. Další nesplnitelná mise Ethana Hunta v podání Cruise zaujala zhruba 38 800 diváků, za vstupenky utratili 6,6 milionu Kč. Herci Amanda Seyfriedová, Meryl Streepová, Colin Firth a Pierce Brosnan v pokračování muzikálu Mamma Mia! přitáhli do kin dalších 19 000 lidí, kteří zaplatili přes tři miliony korun. Za tři týdny v distribuci tak film utržil téměř 27 milionů korun a vidělo ho na 180 000 diváků.

Ještě lepší celková čísla má americký animovaný snímek Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená, který za čtyři týdny přilákal 275 000 lidí s útratou přes 40 milionů korun. Bezmála 18 000 diváků a tržby 2,6 milionu z posledního víkendu filmu stačilo na čtvrtou příčku. Na páté místo z minule třetího klesl nejvýše postavený český zástupce ve víkendovém žebříčku. Na komedii Chata na prodej režiséra a scenáristy Tomáše Pavlíčka si koupilo vstupenky 9300 lidí za 1,4 milionu korun.

Z českých filmů se v první dvacítce drží ještě na šesté příčce příběh alkoholika Úsměvy smutných mužů podle stejnojmenné knižní předlohy Josefa Formánka. Minule byl pátý. Na 13. místo z minule 34. se vyhoupla komedie Tátova volha scenáristy a režiséra Jiřího Vejdělka.

Ve čtvrtek do českých kin dorazí dva americké sci-fi thrillery Temné síly a Meg: Monstrum z hlubin. Premiéru bude v tomto týdnu mít také francouzsko-americká komedie Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve skříni. Českou tvorbu mezi novinkami zastupuje kriminální film Miss Hanoi z prostředí vietnamské komunity v severočeském Varnsdorfu.