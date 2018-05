V dražbě století nejvíc táhl Picasso. Pozůstalost Rockefellerů vynesla 14 miliard korun

NEW YORK / PRAHA Obrazy, sochy, nábytek, ale také nádobí či módní doplňky. Newyorský aukční dům Christie’s nabízel v minulých dnech potenciálním zájemcům na 1600 kusů z pozůstalosti miliardářů Davida a Peggy Rockefellerových. Výdělek téměř 14 miliard korun poputuje na dobročinné účely.

Aukční katalog sliboval potenciálním kupcům příležitost „žít jako Rockefeller“. Není proto divu, že společenský časopis Vanity Fair o aukci psal jako o „dražbě století“.

Původní očekávání, která byla značná, se podařilo překonat již během prvního dne, kdy se licitovalo o 44 obrazů nejznámějších světových malířů z 19. a 20. století. A hned také padl světový rekord, kdy aukce vynesla 648 milionů dolarů. Tím překonala i výnos z dražby majetku módního návrháře Yvese Saint Laurenta, který v roce 2009 činil 373 milionů eur.

Do dražby přihazovali anonymní zájemci prostřednictvím telefonu. Mezi nejžádanější obrazy patřila Dívka s květinovým košem od Pabla Picassa, jež byla prodána během několika minut za 115 milionů dolarů.

Picasso dílo namaloval v roce 1905 a zobrazuje pařížskou prodavačku květin Lindu v podobě aktu s kyticí rudých růží. Před Rockefellerem vlastnila obraz jen spisovatelka Gertrude Steinová a ta ho koupila přímo od Picassa.

Obraz visel u Davida Rockefellera v kanceláři nad jeho pracovním stolem. Na stejné zdi visel i obraz Vlna od Paula Gauguina, který se rovněž dražil a byl prodán za 35,2 milionu dolarů. Licitace o tento obraz se účastnilo deset zájemců na telefonu a v aukční síni. Jeho cena se postupně navýšila o čtyři miliony dolarů.

Největší souboj ale doprovázela dražba Monetových Leknínů v květu a Matissova aktu Odaliska s magnóliemi. U Moneta činila vyvolávací cena 50 milionů dolarů, licitátor Jussi Pylkkänen později její průběh přirovnal k „tenisové hře s pěti raketami“, a to když cena překonala hranici 61 milionů dolarů. Nakonec byl obraz, který visel na schodišti v Rockefellerově domě ve Westchesteru, prodán za 84 milionů dolarů.

K mání byla i Napoleonova jídelní souprava

Odaliska s magnoliemi od Henriho Matisse změnila majitele za 80,8 milionu dolarů, obraz Tygr s želvou od Eugena Delacroixe se vydražil za deset milionů dolarů.



Vedle obrazů, soch či módních doplňků bylo také k mání například 67 jídelních souprav.

Mezi nimi nechyběla například i souprava „Marly Rouge“, jež byla v 19. století vyrobena pro Napoleona Bonaparta a již si vzal s sebou, když musel v roce 1814 odejít do vyhnanství na ostrov Elba. Prodána byla za 1,8 milionu dolarů. Dražba v Christie’s začala v úterý a trvala až do včerejška. Souběžně s ní probíhá až do dneška dražba po internetu.

Experti na umění, jež citoval deník The New York Times, odhadovali, že celkem by mohla dražba vynést až miliardu dolarů.

Takto získané peníze mají být využity zcela na dobročinné účely, tak jak o tom před svou smrtí rozhodl David Rockefeller. Mají z nich profitovat muzea, nadace, think tanky a dobročinné organizace. David Rockefeller, jenž udělal kariéru jako šéf banky Chase Manhattan, zemřel v roce 2017 ve věku 101 let. Byl posledním vnukem legendárního ropného magnáta Johna D. Rockefellera.

Přímo v aukční síni přihlíželi prodeji obrazů i někteří členové Rockefellerovy rodiny. David Rockefeller mladší uvedl, že při pohledu na úspěch „je naplněn hrdostí a vděčností“. „Jsme na dobré cestě, abychom dosáhli cílů, které si stanovili rodiče pro svůj mecenášský odkaz,“ prohlásil.