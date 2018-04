V Indii schválili trest smrti za znásilnění dětí mladších 12 let

DILLÍ Indická vláda v sobotu schválila výnos, podle kterého je možné osobu usvědčenou ze znásilnění dětí mladších 12 let odsoudit k trestu smrti. Nařízení podepsal šéf kabinetu Naréndra Módí, do šesti měsíců ho musí schválit parlament a podepsat prezident. Mezitím je výnos i přesto právně platný, napsala agentura AP.

Vláda novým nařízením reaguje na vlnu protestů, která zemí otřásla po nedávném znásilnění a zabití osmileté dívky na severozápadě Indie a několika dalších brutálních případech.



Výnos dále zpřísňuje tresty pro osoby usvědčené ze znásilnění dívek mladších 16 let. Těm podle agentury Reuters nově hrozí minimálně 20 let za mřížemi, což je až dvojnásobně více. Osobám usvědčeným z násilí na dospělých ženách hrozí místo sedmi deset let vězení.

Násilí na ženách se v Indii rozmáhá, přestože v roce 2013 byly přijaty přísnější zákony. Stalo se tak po znásilnění studentky, kterého se v prosinci 2012 dopustila v autobuse projíždějícím Dillí skupina mužů. Do ulic tehdy na protest vyšly stovky tisíc lidí, kteří požadovali přísnější legislativu.

V roce 2016 bylo v Indii zaznamenáno asi 40 000 případů znásilnění, ve 40 procentech z nich se oběťmi stali děti.