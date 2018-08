V Janově se uskuteční státní pohřeb části obětí spadlého mostu, zbytek proběhne v soukromí

Janov Za přítomnosti italského prezidenta Sergia Mattarelly a dalších ústavních činitelů se v sobotu v Janově uskuteční státní pohřeb 18 obětí úterního zřícení části Morandiho mostu. Vláda po neštěstí, které si vyžádalo nejméně 38 životů, vyhlásila na sobotu státní smutek. Rodiny zbylých dvaceti obětí se rozhodly uspořádat pohřby v soukromém prostředí.

„Je to volba rodinných příslušníků a tu je potřeba respektovat,“ řekl janovský arcibiskup Angelo Bagnasco. Pozůstalí některých obětí v pátek dávali veřejně najevo, že odřeknutí účasti na oficiální pietě je z jejich strany v případě neštěstí výrazem odporu ke státu. „Způsobil to stát, (politici) by se vůbec neměli ukazovat. To, co předvádí, je ostudné,“ uvedla matka zesnulého mladíka z Neapole.



Na obřadu v pavilonu janovského výstaviště bude kromě prezidenta také premiér Giuseppe Conte, předseda poslanecké sněmovny Roberto Fico či předsedkyně senátu Maria Elisabetta Casellatiová. Pohřbeno bude 18 osob včetně devíti obětí ze zahraničí. Mši podle agentury AFP odslouží milánský arcibiskup Mario Delpini.