Při výbuchu v areálu chemičky v Kralupech nad Vltavou zemřelo šest lidí

KRALUPY NAD VLTAVOU Při čtvrtečním výbuchu v areálu chemičky v Kralupech nad Vltavou na Mělnicku zemřelo šest lidí a dva lidé utrpěli středně těžká zranění, uvedla pro server Lidovky.cz mluvčí hasičů Petra Effenbergerová. Jedna ze zraněných osob má podle ní popáleniny druhého stupně na 10 % těla, druhá utrpěla „devastující poranění obličeje“. Po výbuchu nádrže už podle hasičů další nebezpečí nehrozí.

Zranění byli po poskytnutí nezbytné péče byli přepraveni do vinohradské a motolské nemocnice, jeden z nich letecky. Vinohradská nemocnice v Praze aktivovala tzv. traumaplán, který se vyhlašuje při mimořádných událostech. Počítá s příjmem většího počtu pacientů.



Záchranných prací na místě neštěstí se účastnila i letecká výjezdová skupina z Prahy. Posádka na místě pečovala o dvaačtyřicetiletého muže, který utrpěl popáleniny hlavy. „Záchranáři ho ošetřili, zajistili mu žilní vstup a převezli ho do vinohradské nemocnice,“ řekla mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová.

Podle tamního starosty Petra Holečka došlo k výbuchu v chemičce při čištění nádrže na pohonné hmoty. Výbuch prý nastal v místě, které je od města daleko, takže městu nic nehrozí.

„Můžeme ubezpečit občany, že nedošlo k úniku nebezpečných látek do ovzduší. Veškeré příčiny a okolnosti jsou momentálně v šetření, na místě je výjezdová skupina kriminální policie, s vyšetřovatelem začínají probíhat prvotní výslechy a zjišťujeme veškeré příčiny a okolnosti této tragické události, zda nedošlo k porušení nějakých interních předpisů,“ řekla serveru Lidovky.cz policejní mluvčí Markéta Johnová.



„Dostali jsme tísňovou zprávou informaci o výbuchu, na místě máme jednotky,“ řekla serveru Lidovky.cz mluvčí středočeských hasičů Vladimíra Kereková.



Podle vyjádření mluvčího středočeských hasičů Petra Svobody pro Českou televizi se jednalo o explozi nádrže. V současné době už žádné nebezpečí nehrozí.

Dle vyjádření Lukáše Hodíka z krizového řízení města na webových stránkách, není v současné chvíli ohroženo zdraví občanů Kralup.

„V našem areálu došlo k mimořádné události, více informací nyní nemám. Aktuálně zasedá krizový štáb a více budeme vědět v následujících desítkách minut,“ řekl po 11:30 ČTK mluvčí společnosti Unipetrol Pavel Kaidl. Firma vlastní kralupskou rafinérii.

Policie ČR (Twitter) @PolicieCZ Aktuálně všechny složky IZS zasahují v Kralupech nad Vltavou, kde došlo k výbuchu v areálu chemičky. Pro příjezd složek IZS je využívána zejména komunikace od Veltrus. V místě je omezen provoz. Bližší informace zjišťujeme.

Podle serveru Novinky.cz se exploze odehrála kolem desáté hodiny dopoledne pravděpodobně v chemičce Synthos. „Je to v areálu soukromé společnosti. Žádný požár nevznikl,“ řekla Kereková deníku Právo.

Výbuch patří k nejtragičtějším haváriím v továrnách od 60. let. Po roce 1989 v ČR nezemřelo v žádném průmyslovém provozu víc lidí.



Místo výbuchu v areálu chemičky v Kralupech nad Vltavou.

V areálu chemičky se už od roku 1963 výrábí syntetický kaučuk a polystyrénové plasty. K velkému rozmachu firmy došlo v polovině 80. let, kdy byla uvedena do provozu jednotka rafinerie ropy. Ta vyrábí také některé základní komponenty pro výrobní program KAUČUK, a.s.

V rámci restrukturalizace české petrochemie byla rafinerie v roce 1996 vyčleněna do nově založené společnosti - Česká Rafinérská, a.s. Zbylá petrochemická část podniku se o rok později stala součástí skupiny UNIPETROL.