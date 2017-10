‚Jako svatý grál‘ Blíží se dražba posledního Da Vinciho obrazu. Prodat se má za 2,2 miliardy

NEW YORK V New Yorku se bude příští měsíc dražit obraz Salvator mundi (Spasitel světa), poslední plátno italského renesančního umělce Leonarda da Vinciho. Oznámila to v úterý aukční síň Christie’s. Dílo pochází z evropské soukromé sbírky a odhaduje se, že se prodá zhruba za 100 milionů dolarů (2,19 miliardy korun).

Christie’s oznámila, že vyobrazení Krista, jehož vznik se datuje kolem roku 1500, půjde do dražby 15. listopadu. Leonardo da Vinci (1452-1519) namaloval asi dvacet obrazů a dochovalo se jich pouze 15 nebo 16, podle toho, který odborný názor se vezme v potaz.



Poprvé byl zmíněný Leonardův obraz uveden v soupisu sbírky Karla I. Stuarta na počátku 17. století, který byl sestaven po králově popravě. Posléze dílo měnilo majitele, až se dočista ztratilo a vymizelo z obecného povědomí.

Nakonec se obraz vynořil na počátku 20. století jako dílo Leonardova následovníka Bernardina Luiniho. Na fotografii z roku 1912 je patrné, že Kristův obličej a vlasy byly přemalovány. V roce 1958 byl na aukci prodán za 45 liber a opět na dalších 50 let zmizel. Opět se objevil v roce 2005 a o dva roky později byl restaurován, uvedla na svém webu aukční síň.

Naposledy obraz změnil majitele po unikátní londýnské výstavě, jež se konala v roce 2011 a na které se sešlo devět obrazů italského umělce. Skončil tehdy v rukou nejmenovaného evropského sběratele. Všechny zbylé Leonardovy obrazy patří muzeím anebo institucím. Obecně platí, že valná většina pláten, jež vznikla před 19. stoletím, bývá ve veřejném vlastnictví a na dražbách se nabízejí jen zřídka, napsala agentura AFP.

„Pro někoho, kdo se dražbami zabývá profesionálně, je to svatý grál,“ řekl novinářům při prezentaci obrazu Loic Gouzer z Christie’s. Obraz před prodejem poputuje do Hongkongu, San Franciska a Londýna. Tam všude bude před newyorskou dražbou vystaven.