V Praze 1 narůstají stížnosti na ubytování typu Airbnb. Letos jich eviduje 250

PRAHA Radnice Prahy 1 eviduje letos 250 stížností na pronajímání bytů přes alternativní platformy typu Airbnb. Je to o dvě stovky více než za celý loňský rok. Ve středu to sdělil radní Ivan Solil (ČSSD). Sdružením vlastníků jednotek proto poslal dopis, ve kterém doporučuje změnu stanov nebo rozúčtování nákladů na provoz a údržbu domu.

V Praze 1 je podle odhadu radnice pronajímáno prostřednictvím platforem sdíleného ubytování 3000 až 5000 z celkem zhruba 15 000 bytů. Problém s pronájmy řeší i magistrát.



Na radnici se obrací jednotliví obyvatelé i zástupci sdružení vlastníků. „V takových bytech je přihlášen jeden vlastník, byt však nepřetržitě užívá řádově až osm lidí. Z toho vyplývají další zásadní negativa jako celonoční hluk, kontinuální nepořádek uvnitř v domě, odpady volně se hromadící vedle přeplněných popelnic nebo sklepní kóje používané jako sklad prádla,“ uvedl Solil. S pronájmem bytů podle něj souvisí i časté rušení nočního klidu.

V dopise předsedům sdružení Solil vybízí, aby do stanov zařadili nová ustanovení, například že člen společenství vlastníků nesmí provozovat v bytě jakoukoliv podnikatelskou činnost. Rovněž navrhuje, aby vlastníci museli neprodleně hlásit každou změnu osob užívajících byt. „Tato ustanovení ve stanovách mohou působit preventivně,“ píše.

Jako další krok vlastníkům radí, aby změnili způsob rozpočítávání nákladů na údržbu domů. A to tak, že vlastníci bytů, které jsou krátkodobě využívány, by platili více. K tomu je však třeba 100 procent hlasů všech vlastníků. Podle Solila tak tento postup může pomoci vlastníkům domů, kde byty ještě nejsou pronajímány. Navíc je třeba jasně stanovit, co je krátkodobý pronájem.

Magistrát by podle Solila měl využít své zákonodárné iniciativy a navrhnout změnu zákona. Následně by přijal vyhlášku, která by problém řešila. Podle odhadů magistrátu město ročně přichází zhruba o 120 milionů korun na neuhrazených ubytovacích poplatcích z krátkodobého ubytování. Praha o tom nyní jedná s ministerstvem pro místní rozvoj. Konkrétní výsledky jednání nejsou známy.

Airbnb funguje v ČR od roku 2009. Podle expertních analýz se Airbnb svými službami v Praze už vyrovnala objemu obchodu klasických ubytovacích zařízení. Kromě Airbnb působí na trhu například Flipkey, HomeAway, House Trip, Vacation Rentals či Vrbo.