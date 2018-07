V Praze na Prague Proms vystoupí skladatel Ennio Morricone

PRAHA V pražském Obecním domě se v neděli v roli dirigenta v rámci festivalu Prague Proms představí slavný italský skladatel Ennio Morricone. Povede Český národní symfonický orchestr (ČNSO), který je pořadatelem festivalu. V koncertu s názvem Musica Assoluta vedle filmové hudby zazní duchovní skladba Stvoření & Babylónská věž nebo kantáta pro flétnu, sbor a orchestr Vuoto d’anima piena. Vedle Morriconeho a ČNSO vystoupí Kühnův smíšený sbor se sbormistryní Lenkou Navrátilovou.

Morricone, který 10. listopadu oslaví devadesátiny, složil hudbu k více než 500 filmům a televizním seriálům. Při svém posledním tuzemském vystoupení v říjnu loňského roku v rámci světového turné Ennio Morricone - Last ever show s podtitulem Goodbye Prague v pražské O2 areně oznámil, že příští rok již ve velkých halách vystupovat nebude. Přesto se do O2 areny vrátí 25. ledna příštího roku.



Sedmaosmdesátiletý Ennio Morricone proměnil až svou celkově šestou nominaci na Oscara.

Prague Proms pořádá ČNSO od roku 2005

ČNSO s Morriconem spolupracuje devátý rok. Morricone před dvěma lety získal svého prvního Oscara za nejlepší hudbu. Akademici vybrali jako nejlepší jeho doprovod k filmu Osm hrozných režiséra Quentina Tarantina. Na jejím vzniku se také podílel právě ČNSO.



Čtrnáctý ročník festivalu Prague Proms zahájila 19. června v pražském Obecním domě slavnostní mše Messa di Gloria. S ČNSO během letošního festivalu vystoupili například legendární hudebník Chick Corea, švédský trombonista a dirigent Christian Lindberg nebo rakouský žesťový septet Mnozil Brass.

Prague Proms pořádá ČNSO od roku 2005. Uplynulých 13 ročníků navštívilo více než 100 tisíc diváků a vystoupily na něm světové i domácí hvězdy hudby různých žánrů. Více informací se nachází na www.pragueproms.cz.