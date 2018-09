SENÁTNÍ SOUBOJ: Rektor univerzity i ředitel rozhlasu chtějí v Senátu hlavně pomáhat

PRAHA Stárnutí populace, nedostatek lékařů a řemeslníků nebo problém domácího násilí jsou témata, kterým se chtějí věnovat senátní kandidáti v Brně.

Brnem před senátními volbami hýbou sociální témata. Zájemci o křesla ve Valdštejnském paláci slibují řešit například situaci seniorů. Pokud by se do Senátu dostal, chce rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek prosadit, aby zaměstnavatelé mohli zřizovat firemní domovy pro seniory, v nichž by k stáru žili jejich dřívější zaměstnanci. Výhodou by bylo, že by obyvatelé domovů kolem sebe potkávali lidi, s nimiž se díky práci dobře znají. Nepřijdou tedy do zcela cizího prostředí.

„Dosavadní zařízení praskají ve švech a nemají kapacitu. Do hry by měli vstoupit zaměstnavatelé stejně, jako se to stalo u školek,“ představuje svůj nápad Bek.

Uznávaný akademik v Brně kandiduje s podporou ODS, TOP 09, Zelených a Starostů a nezávislých. Stárnutí populace považuje za problém, který je třeba začít řešit.

Spokojení prarodiče

Podobně smýšlí jeho soupeř Jaromír Ostrý. Dosavadní ředitel Českého rozhlasu Brno jde do senátních voleb za vládní hnutí ANO. V druhém největším českém městě si všímá rozdílů mezi mladší a starší generací obyvatel.

„V ulicích Brna vidím spokojené mladé lidi, ale ne jejich rodiče a prarodiče. Chtěl bych pro ně něco udělat, ať jsou součástí toho, co se děje kolem nás,“ plánuje Ostrý.

Celoživotní zaměstnanec Českého rozhlasu by se v Senátu rád zaměřil také na problematiku sdělovacích prostředků. „Život v médiích jsem naplnil po okraj a chtěl bych jim teď pomoct z druhé strany. Z politických kruhů slyším, že v politice chybí člověk, který se v nich vyzná. Já je znám zevnitř velmi dobře,“ říká.

„Zadali jsme si analýzu“

Jeho působení ve veřejnoprávním rádiu mu ale také poněkud zkomplikovalo počínající politickou dráhu. Po dobu svého senátního tažení proto bude nejprve na dovolené a následně si vezme dvouměsíční neplacené volno. Chce se vyhnout nařčení z toho, že ovlivňuje vysílání brněnské redakce Českého rozhlasu ve svůj prospěch.

„Během této doby budou také zrušeny všechny pořady, na kterých jsem se podílel,“ doplnil Ostrý.

Kvůli jeho kandidatuře si vedení rozhlasu nechává vypracovat právní analýzu. „Český rozhlas nemůže omezit volební práva pana Jaromíra Ostrého, které mu dává ústavní pořádek ČR. V dané věci jsme si zadali zpracování právních analýz, na jejichž výsledky čekáme,“ komentuje mluvčí rozhlasu Jiří Hošna.

S podporou ČSSD jde do senátních voleb Pavel Kosorin. U ředitele brněnského Centra sociálních služeb Armády spásy rovněž nepřekvapí zájem o sociální otázky. V Senátu by chtěl usilovat o cenově dostupné bydlení pro mladé rodiny i o sociální bydlení pro lidi s nízkými příjmy.

Střihoruký Edward do Senátu

Rád by ale pomohl také školství nebo zdravotnictví. „Je až trapné, že z naší země utíká tolik lékařů a sester za hranice, kde mají dvojnásobné až trojnásobné platy. Nebude se mít pak o nemocné kdo starat,“ říká Kosorin.

Lidovci oslovili Jana Špilara, který v centru Brna už přes dvacet let provozuje kadeřnictví Střihoruký Edward. Věřícího „holiče“ podporují také Piráti. Svou důvěru mu vyjádřil rovněž herec Bolek Polívka.

Také Špilara zajímají sociální témata. O jednom z nich hovořil, když oznamoval svou kandidaturu za lidovce: „Domácím násilím trpí ženy, děti i staří lidé a mohou i muži. Je důležité dělat osvětu ve školství a v pedagogice.“

Špilar vystudoval sociální práci a také teologii. V církvi to „dotáhl“ na jáhna, takže může křtít i oddávat. Trápí ho nedostatek řemeslníků. „Chodím po školách a snažím se nadchnout studenty a děti, aby dělali něco rukama. V dnešní době je těžké sehnat elektrikáře nebo stolaře, popisuje.