V Turecku se rodí měnová krize. Pád liry znervózňuje Evropu, Erdoganovi příznivci hledají viníka v USA

Ankara/Washington/Milán Ceny v Turecku stoupají, hodnota liry padá. Erdoganova snaha kontrolovat měnovou politiku a zvyšující se spor s USA stojí za situací, na jejím konci by mohla být měnová krize. Podle Turků, kteří Erdogana podporují, je to snaha USA podkopat jejich zemi a prezidenta, investoři se zase bojí o nezávislost turecké centrální banky. Turecká vláda mezitím slibuje stabilitu, konkrétní způsob, jak toho dosáhne, ale prezident ani ministr financí neupřesnili.

Serap, třiadvacetiletá prodavačka obchodu s oděvy v centru Istanbulu, si je jistá tím, koho má obvinit z prudkého propadu turecké liry. „Je to krize, kterou vytvořila Amerika,“ řekla agentuře Reuters. Její názor na příčinu krize sdílí mnoho Turků a naznačuje to, proč podpora prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, který v červnu zvítězil v prezidentských volbách a získal větší pravomoci, vypadá nedotčená, alespoň prozatím.

Turecká lira od počátku letošního roku oslabila vůči dolaru o 35 procent. V pátek se propadla na nové rekordní minimum a zažila největší jednodenní propad od turecké finanční krize v roce 2001. Ceny potravin, nájmů a pohonných hmot v Turecku rostou. Státní provozovatel plynovodů minulý týden zvýšil ceny zemního plynu pro výrobu elektřiny o 50 procent.



Banky se bojí, že Turci nebudou splácet

V pátek přitom výrazně oslabily i evropské akcie, investoři mají obavy z negativních důsledků propadu turecké liry. Panevropský akciový index STOXX 600 klesl o 1,1 procenta a index německých akcií DAX se snížil dokonce o dvě procenta.

Na poklesu evropských akcií se velkou měrou podílel bankovní sektor. List Financial Times v pátek uvedl, že Evropskou centrální banku (ECB) v souvislosti s propadem turecké liry znepokojuje silné napojení některých velkých evropských bank na Turecko. ECB má podle listu obavy, že turečtí dlužníci v důsledku slabé liry nebudou schopni splácet dluhy v cizích měnách.

Dolů v pátek zamířily například akcie francouzské banky BNP Paribas, italské UniCredit či španělské BBVA. Analytici ze společnosti Jefferies upozornili, že Turecko se v prvním pololetí podílelo na zisku banky BBVA zhruba 14 procenty.

Krize poškozuje také euro, které vůči americkému dolaru sestoupilo na nejslabší úroveň za více než rok. Dolů ho tlačí obavy z negativního vlivu propadu turecké liry na evropský bankovní sektor. Jednotná evropská měna během dne klesla až na 1,1416 USD, nejníže od loňského července. Kolem 16:15 SELČ ztrácela 0,8 procenta na 1,1435 USD.

Je turecká centrální banka nezávislá?

Turecký prezident Erdogan se sám označuje za nepřítele úrokových sazeb a snaží se snížit výpůjční náklady, aby udržel příliv úvěrů do stavebního sektoru. Neochota centrální banky zvýšit úroky v době, kdy inflace činí 16 procent, pak vyvolala mezi investory obavy o její nezávislost, napsaly agentury DPA a Reuters.



V reakci na to v pátek turecký ministr financí Berat Elbayrak prohlásil, že Turecko podporuje nezávislost centrální banky, která je důležitá pro ekonomiku. V téměř hodinovém projevu uvedl, že vláda plně podporuje „nezávislou měnovou politiku“, chce zlepšit důvěru v tureckou liru, efektivně bojovat proti inflaci a optimalizovat rozpočet. Poskytl však velmi málo detailů k tomu, jak toho chce docílit, což by pomohlo uklidnit investory a zastavit šířící se krizi měny.

Albayrak, který je zetěm tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, slíbil v projevu strukturální reformy, obnovení ekonomické rovnováhy a „udržitelný a zdravý růst“. Neupřesnil však, co vlastně vláda plánuje vykonat nebo jak toho chce dosáhnout. To vedlo k tomu, že Albayrakův projev padající liru nepodpořil a banky neuklidnil.

Může za to Amerika, věří někteří Turci

Věrní příznivci Erdogana považují propad měny za snahu USA podkopat jejich zemi a prezidenta. „Pokud oni mají své dolary, my máme naše lidi, našeho boha,“ řekl Erdogan ve svém projevu v noci na pátek, kdy vylíčil propad liry jako kampaň vůči Turecku.

Komentáře na adresu USA v pátek dominovaly tureckým převážně provládním médiím. Noviny a televizní stanice líčí krizi liry jako politický útok, který minulý týden vystupňovalo zavedení amerických sankcí na dva turecké ministry kvůli sporu o zadržení amerického evangelického pastora Andrewa Brunsona.

Propad liry, ke kterému přispívají obavy z vlivu Erdogana na měnovou politiku a zhoršující se vztahy Turecka s USA, vyvolal otřesy na rozvíjejících se trzích po celém světě a dominuje titulkům finančních zpráv po celém světě. Turecká média však krizi převážně ignorují, kromě Erdoganových komentářů.



Kritizovat Erdogana? Nebezpečné

„Noviny dokonce nepsaly o růstu cen zemního plynu a elektřiny,“ říká Veysel, řidič taxi v Istanbulu. Upozorňuje, že spíše než z médií se dozvěděl o propadu liry a prudkém růstu pohonných hmot, když tankoval a vyptával se u svých cestujících.

Někteří Turci vidí vinu i blíže domova. „Berou nás všechny na pokraj útesu,“ říká 35letá učitelka, která si v istanbulském nákupním centru kupuje nabíječku k telefonu. Nechce však být jmenována , protože se obává, že by mohla být považována za kritičku prezidenta, který nesnese ani jen malý nesouhlas.

Erdoganovi příznivci nevidí příliš důvodu k poplachu. „Vláda ví, co dělá - zvěsti o krizi vytvářejí falešnou paniku,“ tvrdí třicetiletý prodejce novin a cigaret v istanbulském kiosku Ahmet. „Myslím si, že je dobré, že z toho nedělají velkou událost. K čemu jinému by to sloužilo, než k vytvoření další paniky. Vláda něco udělá, když to bude nutné.“

Levent, který vlastní obchod s příslušenstvím k mobilním telefonů, uvádí, že postavení Turecka ve světě je důležitější než lira a obavy z kolapsu měny jsou přehnané. „Dolar přesáhl pět (lir), ano. Ale my jsme nehlasovali pro dolar, hlasovali jsme pro silné Turecko,“ uvádí s odvoláním na červnové vítězství Erdogana ve volbách. „Podívejte - každý má auto, ve městě je rušný 24hodinový provoz. Vypadá to jako město v krizi?“

Zájezdy už nezlevní

Propad kurzu turecké liry českým turistům zlevnil útraty na místě, do cen zájezdů se ale v letošní sezoně už nepromítne, vyplývá z vyjádření prodejců zájezdů.

Cestovní kanceláře platí velkou část hotelů předem, aby si zajistily dostatečnou kapacitu v nejoblíbenějších hotelech. „Navíc je většina kontraktů s hotely kalkulována v eurech. Devalvace tak českým turistům zlevnila především útraty na místě, ať už v barech, restauracích či obchodech, případně za místní dopravu a místní atrakce,“ řekl marketingový ředitel CK Alexandria Petr Šatný.



„Zatím se zdá, že to přílišný dopad (na cestovní ruch) mít nebude, protože se v turistice účtuje v eurech. Ale dá se předpokládat, že při delším trvání může nastat tlak na ceny,“ dodal místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.



V pátek se turecká lira prodávala za méně než 3,70 koruny, ještě začátkem roku 2015 vyšla na více než 10,50 koruny. Například pivo vyšlo v lednu 2015 v průměru na 5,10 turecké liry a Češi za něj v přepočtu zaplatili zhruba 53,50 koruny. Letos v červenci stálo pivo v Turecku průměrně 8,60 liry.



„Oproti lednu 2015 tedy pivo v tureckých lirách zdražilo o bezmála sedmdesát procent. Čecha však dnes vyjde v přepočtu na méně než 32 korun, tedy o 40 procent levněji,“ uvedl hlavní ekonom společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda.