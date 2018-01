Nádor jako fotbalový míč, chlapec z USA podlehl své nemoci

MIAMI Ve Spojených státech zemřel kubánský chlapec, jemuž tamní lékaři minulý týden odoperovali z obličeje nádor veliký jako fotbalový míč. Informoval o tom o víkendu vedoucí lékařského týmu z Miami. Odstranění nádoru, kvůli němuž měl chlapec mimo jiné problémy s dýcháním, se lékařům podařilo. Čtrnáctiletý Emanuel Zayas ale zemřel na následné komplikace, kterým nešlo zabránit.

„Rodiče Emanuela Zayase mi dali svolení oznámit veřejně chlapcovo úmrtí. Souhlasili také s tím, že jeho tělo může posloužit lékařskému výzkumu, abychom se dozvěděli více o této vzácné nemoci,“ napsal na svém facebookovém účtu doktor Robert Marx z Miamské univerzity, který náročnou operaci chlapce nedávno vedl.



Čtyřkilový nádor zakrýval téměř celý chlapcův obličej. Nebyl sice zhoubný, ale hrozilo mimo jiné to, že mu jeho tíha zlomí vaz. Chlapec rovněž začal mít problémy s dýcháním, skoro nemohl jíst a špatně viděl. Do nemocnice na Floridě se hoch dostal až loni koncem roku. „Klepal jsem na tolik nemocničních dveří,“ popsal v prosinci listu Miami Herald chlapcův otec martýrium na Kubě. Tamní lékaři se ale operaci báli provést kvůli její složitosti, vlastně vůbec nevěděli, co s tím.

„Začalo to, když mu bylo 12 let. Vypadalo to jako malý pupínek na nose, myslela jsem, že je to akné,“ řekl tento měsíc serveru BBC chlapcova matka. Za několik měsíců ale nádor narostl do obřích rozměrů.

Rodičům, kteří pracují v evangelickém kostele v kubánské provincii Villa Clara, pomohl nakonec jeden americký misionář. Ten předložil Emanuelův případ na lékařské konferenci. Tam se o něm dozvěděl doktor Marx, který už v minulosti několik pacientů s velkými nádory na obličeji operoval.

Emanuel se narodil s nemocí nazvanou fibrózní kostní dysplazie, při níž dochází k částečnému nahrazování kostní tkáně vazivem. Může postihovat jen jednu kost, nebo jako v chlapcově případě více kostí.