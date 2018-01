Václavské náměstí se dočká rekonstrukce. Termín dokončení je do konce roku 2018

PRAHA Praha získala stavební povolení na rekonstrukci dolní části Václavského náměstí. V příštím týdnu začnou přípravné práce. V úterý to sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman. Práce budou rozděleny do etap a zavřena bude vždy jen část náměstí. Předpokládaný termín dokončení je konec roku 2018. O opravě se mluví řadu let.

Praha má od roku 2005 projekt od architektonické kanceláře Cigler Marani Architects. Úprava spodní části by měla podle dřívějších informací vyjít na asi 150 milionů korun.



„Je to skvělá zpráva, která znamená, že konečně se Václavské náměstí dočká rekonstrukce. Soutěž se konala před 13 lety a následujících deset let se nestalo v podstatě nic, přitom je všem jasné, že ta rekonstrukce je nezbytná,“ uvedla primátorka Adriana Krnáčová (ANO).

Prostor pro pěší bude rozšířen a vjíždět tam budou moci pouze automobily s povolením. Prostor pro auta tak bude zúžen, ale vjezdy do budov zůstanou zachovány. Přibudou například pítka a také základna pro umisťování vánočního stromu. Veškerá zeleň bude zavlažována pomocí automatického systému.

Kromě hlavního města budou na náměstí pracovat i městem vlastněná Pražská vodohospodářská společnost, která opraví stoku, a také Pražská energetika, která se pustí do rekonstrukce kabeláže a jejích chráničů.

Václavské náměstí je dlouhé 682 metrů a přibližně 60 metrů široké. Původně se jmenovalo Koňský trh a bylo zřízeno dekretem Karla IV. V 19. století bylo nejprve přejmenováno na Svatováclavské náměstí, posléze na Václavské.