,Neplánoval jsem s tím přistát.‘ Co říkal dispečerovi muž, který havaroval s ukradeným letadlem

SEATTLE Nedlouho poté, co se letecký mechanik, který se představil jako Rich, vznesl do vzduchu s ukradeným letadlem z letiště v západoamerickém Seattlu a zřítil se na jeden z ostrovů v okolí, se v médiích a na sociálních sítích začaly objevovat záznamy z jeho komunikace s letovým dispečingem. Server Lidovky.cz přináší jejich přepis. Vzhledem k více zdrojům, neúplnosti a časové neukotvenosti mnoha záznamů a řadě prodlev a výpadků v komunikaci upozorňujeme, že nemusí být uspořádány chronologicky, ačkoliv jsme se snažili o maximálně přesnou rekonstrukci.

Rich: Mám hodně lidí, kteří o mě mají starost a bude je mrzet, až uslyší, že jsem tohle udělal. Rád bych se každému z nich omluvil. Jsem zlomený člověk. Myslím, že mám prostě o kolečko víc. Nikdy jsem si to doopravdy neuvědomil... až teď.

/.../

Rich: Jsem na 2100 (librách, 952 kilogramech), začal jsem na třiceti a něco...



Dispečer: Richi, říkal jste, že vám zbývá 2100 liber?

Rich: Jo, nevím, jaký byl stav při vzletu, ale jo, spaluje se to nějak rychleji, než jsem čekal.

Dispečer: Asi míli napravo do vás je runway, vidíte ji? To je (vojenské letiště, pozn. red.) McCord, tam můžete přistát.

Rich: Ti chlapi mě roznesou, když se tam pokusím přistát. Mohl bych tam něco taky zničit. Nechci to udělat, asi mají něco protiletadlového.

Dispečer: Ne, oni nic takového nemají. Snažíme se pro vás jen najít vhodné místo k bezpečnému přistání.

Rich: Nevím, ještě nejsem připravený přistát. Sakra, musím se přestat dívat na stav paliva, ubývá hrozně rychle.

Dispečer: Mohl byste začít stáčet letadlo doleva? A dostaneme vás dolů na jihovýchod, prosím.

Rich: Tohle je pravděpodobně na doživotní vězení, co? Myslím, že by bylo pro chlápka, jako jsem já.



/.../

Dispečer: (mluví nejspíš na někoho dalšího) Teď zrovna jen lítá kolem a potřebuje pomoc s ovládáním letadla.

Rich: Nepotřebuji zase tolik pomoct, už jsem předtím hrál nějaké videohry. Rád bych přišel na to, jak to udělat s tlakem, abych si nepřipadal tak omámený a neměl závratě. Víte, všechny ty výhledy kolem mě proběhly tak rychle. Myslel jsem si, že prostě budu mít chvíli klidu pro sebe a užiju si všechny ty výhledy... Je tady tolik pěkných věcí… ale myslím, že v jiné situaci jsou ještě hezčí.

Dispečer: Na pravé straně nad vámi je klimatizační panel … je to takový velký panel… Na vrchu toho panelu jsou tři vypínače, ujistěte se, že jsou všechny v pozici dole, směrem k nosu letadla (nejspíš myslí vypínače, které udržují v kabině tlak, pozn. red.).

/.../

Rich: Pokud s tím letadlem přistanu, myslíte, že mě Alaska zaměstná jako pilota?

Dispečer: Víte, myslím, že by vám dali jakoukoliv práci, jestli úspěšně přistanete.

Rich: Jo, dobře!... Jsem bílý chlápek!

/.../

Rich: Je toto pilot, prosím? Chci vědět, jaké bude počasí nad Olympijským pohořím.

Dispečer: No, jestli vidíte Olympijské pohoří, počasí je tam dobré. Vidím je ze svého okna a vypadá to dobře.

Rich: Dobře, protože jsem cítil něco jako turbulence, ale kolem není žádný mrak.

Dispečer: Ne, to je jen vítr proudící kolem překážek.

Rich: Chlape, byl jste někdy v Olympijských horách? Je to tam úžasný.



Dispečer: Jo, byl jsem tam. Vždycky je to příjemná cesta.

Rich: /začíná mu být špatně rozumět/

Dispečer: Mohl byste se začít stáčet doleva a vrátit se zpátky na východ? Já vím, že odtamtud máte dobrý výhled, ale pokud poletíte dál tím směrem, už se s vámi nebudu moct spojit a neuslyším vás.

Rich: Dobře...hele, pilote, umí tahle věc udělat backflip (obrat o 360 stuňů, pozn. red.)? Co myslíte?

/.../

Rich: Zkusím přistát… nějak bezpečně... Myslím, že zkusím udělat barrel roll (letecký akrobatický trik podobný vývrtce, pozn. redakce). A jestli to půjde dobře, tak přistanu a nechám toho.

Dispečer: Dobře, Richi, než tohle uděláte, zamyslete se nad tím. Mám tu ještě jiného pilota...počkejte jednu nebo dvě minuty, a pak vám budeme schopni poradit, co dělat dál.

/.../

Dispečer: A máte tušení, kolik vám zbývá paliva?

Rich: Ne dost. Ne dost, aby se mi to povedlo... zbývá mi nějakých 760 liber.

/.../

Rich: Udělám ten barrel roll opravdu rychle.

Dispečer: To nemusíte dělat. Pokud můžete, začněte se stáčet doprava a já vám řeknu, kdy přestat zatáčet, dobře?

Rich: Rád bych si s vámi povídal, chlapi, ale jde o vážnou věc.

/.../

Rich: Myslím, že musím být aspoň 5000 stop nad zemí, abych mohl udělat ten barrel roll, co?

