Infarkty ne. Dlouhodobá vedra způsobují starším lidem zápaly plic, říká kardiolog

PRAHA Pro infarkty je riziková změna počasí, při dlouhodobých vedrech hrozí starším lidem hlavně zápaly plic, říká v rozhovoru pro LN kardiolog Zorjan Jojko.

LN Je pravda, že v horkých dnech přibývá infarktů?

Pokud jde o prokrvení srdce a kvalitu cév, tak rizikem většinou nejsou velká a dlouhodobá vedra, ale když se prudce mění počasí a hodně kolísá tlak. Když jsem dělal v nemocnici a začali vozit infarkty a cévní mozkové příhody, tak bylo jasné, že přijde změna počasí. Jakmile bylo dlouho teplo, nic takového se nedělo, ale vozili jeden zápal plic za druhým. A všechno to byli stařečkové a babičky, kteří si neuhlídali příjem tekutin. Je to dané tím, že když pijí málo, tak se kvůli dehydrataci jejich hleny stanou více vazké a nedaří se jim je vykašlat. Místo toho se v dýchacích cestách zanítí a bakterie způsobí zápal plic.

LN Kdo je v těchto dnech nejvíc ohrožený?

Pokud je člověk třeba po infarktu nebo po zánětu srdečního svalu a bere močopudné léky, tak by vzhledem k tomu, jak dlouho už teplo trvá, měl zkonzultovat se svým lékařem, jestli je jeho dávka správná a jestli by náhodou nestálo za to, aby se na přechodnou dobu lehce dávkování snížilo. Jinak by totiž při nadměrném pocení mohly močopudné léky ublížit. Nejrizikovější skupina jsou však lidé ve věku osmdesát let a více, protože pociťují žízeň omezeně, a pokud na to aktivně nemyslí, tak si často nevšimnou, že mají vody v těle málo.

LN Co má takový člověk v nynějších vedrech dělat?



Pokud to jde, měl by se teplu vyhnout. Na nákupy má jít pouze brzy ráno, pobývat v klimatizovaném prostředí a mít dostatečný příjem tekutin a minerálů. Rozhodně platí, že nemocní lidé by v tuto chvíli měli zavést systém se siestou. Ráno obstarat nákupy a co je potřeba, zbytek pak odložit na podvečer.

LN Nestálo by ale už za to, zavést odpolední siestu i v práci?

To bych řekl, že je v tuto chvíli individuální. Sám takovou potřebu necítím. Můj subjektivní pocit ale je, že posledních dvacet let jsou vedra čím dál tím delší a silnější a léto je sušší a sušší. Trpím pocitem, že se Česká republika přiblížila k subtropům. A v takové situaci by jistě zavedení siesty stálo za to.

LN Má smysl si v těchto vedrech dávat třeba pyžamo do lednice?

To si pomůžete asi na deset minut. Je navíc třeba počítat s tím, že prudké teplotní kontrasty nejsou úplně ideální.

LN A co venkovní sport?

Pokud není nějaká námaha vyloženě povinná, tak je zdravé ji vynechat. Jakékoliv vytrvalostní záležitosti trvající hodinu a déle mohou být i hazardem.