Vede k setkání Kim a Trumpa ‚skandinávská‘ cesta? Ministr zahraničí KLDR navštívil Švédsko

STOCKHOLM/PRAHA Než se stal Donald Trump americkým prezidentem, připsal si na konto celou řadu kontroverzních, ba až obskurních výroků. Mimo jiné ten, že je připraven setkat se se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem a u konferenčního stolku nad hamburgerem „poklábosit“ o jaderných zbraních.

Nyní se zdá, že až na tu část s hamburgery nevypadá jeho plán už tak nereálně. Ve Stockholmu se totiž včera zahájilo to, co by bylo možné označit za předehru této historické schůzky mezi USA a KLDR.

Rivaly, kteří od korejské války technicky zůstávají ve válečném stavu. Do Švédska ve čtvrtek zamířil severokorejský ministr zahraničí Ri Jong-ho, aby s šéfkou švédské diplomacie Margot Wallströmovou jednal o situaci na Korejském poloostrově.



Podle ní je Švédsko ochotné nabídnout pomoc KLDR při budoucích jednáních. „Doufáme, že budeme moci využít naší role a kontaktů, abychom je mohli využít k tomu nejlepšímu,“ uvedla Wallstromová v pátek v rozhovoru pro novináře po jednání se severokorejským ministrem zahraničí.

Neutrální skandinávská země je jedním z pouhých zhruba dvou desítek států, jež mají v totalitní zemi své zastoupení (mezi nimi figuruje také Česko) a zastupuje tam i zájmy USA a jejich občanů, kteří se tam dostanou do nesnází. Naposledy údajně v případě zadrženého studenta Otty Warmbiera, který ale po převozu do USA zemřel. Stockholm zpravidla tyto citlivé záležitosti nekomentuje. Nyní mlčení prolomil.

Volva dodnes brázdí KLDR

Ministr zahraničí KLDR byl totiž podle jihokorejské agentury Jonhap spatřen včera na mezinárodním letišti v Pekingu při přestupu na let do Švédska. A to navíc v doprovodu místoředitele odboru pro Severní Ameriku Choe Kang-ila. O několik hodin později potvrdila švédská diplomacie, že se ministr skutečně chystá ještě ten den přiletět na dvoudenní návštěvu.

A to jen pár dní poté, co jihokorejská delegace po jednání v Pchjongjangu tlumočila vzkaz, že severokorejský vůdce je nakloněn setkání s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem a šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. Jde zatím o vrchol mírových námluv, které odstartovaly s novoročním projevem Kim Čong-una, v němž po sérii jaderných a balistických testů nabídl olivovou ratolest v podobě účasti KLDR na olympiádě v Pchjongčchangu.

Severokorejský ministr zahraničí Ri Jong Ho opouští budovu švédské vlády.

Přesná data i místa ostře sledovaných schůzek zůstávají nejasná. Již nějakou dobu se však spekuluje o tom, že by se mohly odehrát právě přímo v neutrálním Švédsku nebo, což je pravděpodobnější, v demilitarizovaném pásmu mezi oběma Korejemi. Švédský premiér Stefan Lövfen se minulý týden nechal slyšet, že Stockholm je připraven a ochoten hostit historické setkání. „Pokud můžeme jakkoliv pomoci, pak to uděláme,“ prohlásil.

Podle švédských médií má navíc šéf severokorejské diplomacie sám ke skandinávské zemi blízko. V 80. letech pracoval na tamním velvyslanectví KLDR. Švédsko bylo v roce 1973 vůbec první západoevropskou zemí, jež s izolacionistickou Severní Ko reou navázala diplomatické styky a dva roky nato v Pchjongjangu otevřela vlastní ambasádu.

Připomínkou dlouhého angažmá Stockholmu v KLDR jsou i stovky aut značky Volvo, která od 70. let brázdí tamní ulice. Dodnes za ně Švédové nedostali zaplaceno.