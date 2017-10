‚Věděl jsem to a nic neudělal.‘ Režisér Tarantino přehlížel Weinsteinova obtěžování

V rozhovoru pro deník The New York Times oscarový režisér Quentin Tarantino přiznal, že věděl o tom, že Harvey Weinstein obtěžuje herečku Miru Sorvinovou, ale nic proti tomu neudělal. Sorvinová navíc v té době byla Tarantinovou přítelkyní.

Režisér Quentin Tarantino spolupracoval s producentem Harveyem Weinsteinem hned na několika filmech včetně Gaunerů, Osmi hrozných nebo kultovního hitu Pulp Fiction. „Bylo toho víc, než jen obyčejné drby a pomluvy. Viděl jsem to na vlastní oči. Vím, že některé z těch věcí, ze kterých ho obviňují, opravdu prováděl,“ přiznává v rozhovoru Tarantino. „Lituji toho a přeji si, abych byl býval jednal. Kdybych ale udělal to, co jsem měl, nemohl bych s Weinsteinem nadále pracovat,“ dodává kajícně.

Harvey Weinstein měl sexuálně obtěžovat i herečku Miru Sorvinovou (Šedá zóna, Mezi cizinci). Ta se s tím Tarantinovi, který byl v době obtěžování jejím přítelem, svěřila. „Nemohl jsem uvěřit tomu, že by to dělal takhle otevřeně. Myslel jsem si ale, že je Mirou posedlý. Vše tomu nasvědčovalo. I tak jsem to ale přešel s tím, že je to typická situace jako když šéf velké firmy v šedesátých letech nahání kolem stolu sekretářku. To je to máslo na mé hlavě,“ sděluje Tarantino.

Herečka Mia Sorvinová v roce 2007.

Na producenta Harveyho Weinsteina už podalo stížnost více než padesát žen. Ve čtvrtek policie v americkém Los Angeles oznámila veřejnosti, že otevírá případ údajného znásilnění, kterého se měl Weinstein dopustit na italské modelce v roce 2013. Ve stejný den byl Harvey Weinstein zbaven svého čestného členství v Britském filmovém institutu (BFI). To získal v roce 2002 za svůj celoživotní přínos kinematografii.