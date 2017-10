Domácí často mají klapky na očích

VELKÁ POLOM (Moravskoslezský kraj) V srpnu jsme dokončili dlouholetý proces vylepšení centra Velké Polomi. Vybudovali jsme náves, kterou naše obec nikdy neměla, jako místo pro setkávání lidí všech generací v sousedství kostela sv. Václava.

Kostelík ze 14. století spolu s farou patří určitě mezi nejhezčí objekty v naší obci. K nim teď můžeme zařadit i zmíněnou náves. Plocha je vydlážděna dvěma odstíny žuly, osazena červenými javory a doplněna „jezírkem“ se zálivem a žulovým posezením. Dvě kamenné zídky prostor obklopují, zeleň a dřevěný mobiliář jej zkrášlují. Na poklop studny jsme osadili tři různé pumpy – v horkých dnech jsou lákadlem hlavně pro děti. Nerovnost terénu je vyřešena osazením žulového schodiště s lavičkami, takže vznikl jakýsi amfiteátr. Lavičky, stromy i kamenná zídka jsou podsvíceny a ve večerních hodinách vytvářejí úžasnou atmosféru.

Do plánovaného projektu jsme zapojili studenty stavební fakulty VŠB-TU Ostrava. Z předložených návrhů byl vybrán jeden, který potom rozpracoval ing. arch. Tomáš Bindr. Chtěli jsme navíc do prostoru dostat vodu a využít i stávající studny na pozemku. Návrh vypracoval a stavbu vodního prvku realizoval sochař Tomáš Skalík. Pozemek jsme získali odkoupením od jednoho občana včetně domu a hospodářských stavení, které jsme zbourali. Současně jsme zajistili odstranění sloupů NN a drátů elektrického vedení, které by toto dílo degradovaly. Zasadili jsme se o to, aby kamenné zídky byly postaveny ve stejném duchu jako je sousední hřbitovní zeď. Skvělí kameníci odvedli skvělou práci. Kámen a dřevo – tyto základní materiály k sobě patří a působí velmi hezky i v návaznosti na nejbližší okolí.

Ve stejný den, kdy stavební firma odvezla oplocení staveniště, to začalo žít – děti se brouzdaly ve vodě, maminky, tatínkové i dědečkové se slunili a dohlíželi na drobotinu. A všichni pumpovali a pumpovali…. Zdá se, že byl naplněn smysl celé této akce. Dne 14. září jsme spolu s vedením společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., která stavbu realizovala, pozvali veřejnost na takovou malou slavnost – předání místa veřejnosti. Jsme na toto dílo hrdi, pozitivní ohlasy zaznamenáváme nejen ze strany starostů okolních obcí, ale i od veřejnosti. Měli jsme odvahu pustit se do tohoto projektu a radujeme se z výsledku.

Máme v obci i jiné hezké objekty, jako kulturní středisko, základní i mateřskou školu, zrekonstruovanou sokolovnu. Ve všech případech jsme spolupracovali s architekty. Mají cit a navíc se na vše dívají s nadhledem, tzv. „cizíma očima“. Přinášejí nové pohledy a ty my ve vedení obce vítáme. My domácí totiž máme někdy klapky na očích a zásadní změny si někdy neumíme moc představit. Architektonické studie stojí peníze, ale jsou to dobře investované prostředky. Doporučuji všem.