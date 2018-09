Okolo Tripolisu zuří boje. Více jak tisícovka migrantů už opustila zadržovací centrum

Tripolis Kolem 1800 migrantů v úterý opustilo zadržovací centrum v libyjské metropoli Tripolisu, v jehož blízkosti zuří boje mezi soupeřícími ozbrojenými skupinami. Podle agentury Reuters o tom informoval činitel mezinárodní humanitární organizace, která v zemi působí. Libyjské úřady tuto informaci popřely.

Video zveřejněné na twitterovém účtu Libya Review ale podle všeho ukazuje, jak středisko opouští v poklidném tempu dlouhá fronta migrantů. Lidé s ranci směřovali na záznamu k tamějšímu mezinárodnímu letišti, které bylo zničeno v bojích mezi znesvářenými milicemi už před čtyřmi roky.



Video ||

Migrants flee detention centre as fighting intensifies in the Southern suburbs of Libyan capital Tripoli. #Libya pic.twitter.com/29NXKRjQ53