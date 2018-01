Více než sto nehod, hlásí policie na jižní Moravě. Dálnice D1 blokují hromadné nehody

PRAHA Sněžení a silný vítr od časného rána komplikují dopravu na řadě míst republiky, policisté řešili desítky nehod. Kdo nemusí, neměl by vyjíždět, doporučují silničáři v zasažených okresech. Největší problémy byly v Libereckém kraji, kde silničáři uzavřeli pro nákladní vozidla silnici z Tanvaldu do Harrachova i komunikaci přes Oldřichovské sedlo na Raspenavu. Kvůli kamionům uvízlým v kopci je zavřená v Ústeckém kraji i cesta z Chomutova na Horu Sv. Šebestiána. Potíže mají rovněž na západě Čech, na Šumavě nebo Českomoravské vrchovině.

Na jižní Moravě kvůli sněžení nastal kalamitní stav v dopravě, informuje krajský koordinátor dopravy KORDIS JMK na svém webu. Řidiči aut i cestující na většině autobusových linek musejí očekávat zpoždění. V kraji se už stalo nejméně 20 nehod, na několika místech uvízly kamiony.



Silnice do Harrachova a dále do Polska je kvůli hustému sněžení a větru nesjízdná, ráno ji proto policisté uzavřeli pro vozy nad 3,5 tuny s výjimkou autobusů. Řidiči kamionů mají jako náhradní trasu do Polska použít silnici 35 přes Hrádek nad Nisou. Ráno spadlý strom zastavil provoz na trati z Liberce na Českou Lípu, vlaky nahradily z Liberce na Křižany a Rynoltice autobusy.



Také v sousedním Ústeckém kraji si musí dát řidiči pozor na rozbředlý sníh na silnicích, silný vítr a přeháňky. Komunikace jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Uzavřena je cesta z Chomutova na Horu Sv. Šebestiána kvůli kamionům uvízlým v kopci. Policie řešila od rána už několik dopravních nehod. Silničáři mají v terénu veškerou techniku. Uklizeny zatím nejsou chodníky ve městech, opatrní by proto měli být i chodci. K nehodám policisté vyjížděli na Chomutovsku, Ústecku či Lounsku. U Lubence havaroval autobus, havárie se obešla bez zranění.

I Královéhradecký kraj ráno zasáhlo sněžení. Policie vyjížděla k nehodám u Hradce Králové, v Libňatově a Batňovicích na Trutnovsku, Kunčicích a Roudnici na Hradecku či v Chlumci nad Cidlinou. Všechny havárie se obešly bez zranění.

Nejvíce sněží na Šumavě, kde je kolem deseti centimetrů sněhu

Čerstvý sníh komplikoval od noci dopravu v Karlovarském kraji. V nižších polohách do rána roztál nebo se na silnicích změnil v břečku, ve vyšších polohách zůstal. Silnice jsou sjízdné s velkou opatrností. V Damickém kopci z Ostrova na Boč je ale silnice neprůjezdná. Zůstal tam zaseknutý sypač i traktor, který ho měl vyprostit.

Na rozbředlý sníh a silný vítr si v úterý ráno museli dát pozor řidiči v Olomouckém kraji, ve kterém jsou stále sněhové přeháňky. Zbytky rozbředlého sněhu pokrývají vozovky hlavně v horských oblastech, sněžilo ale i v nižších polohách. V Jeseníkách zatím napadly zhruba dva centimetry sněhu. Rozbředlý sníh pokrývá i důležitou tepnu přes Červenohorské sedlo, která spojuje Jesenicko se Šumperskem.

Dálnici D1 blokují hromadné dopravy

Dálnice D1 kolem Brna a Vyškova ve směru na Prahu je kvůli sérii nehod neprůjezdná, D2 ve směru na Bratislavu blokuje vzpříčený kamion. U Tvarožné na D1 zůstalo stát v koloně větší množství aut s pasažéry včetně dětí, hasiči jim vezou teplé nápoje. Potíže jsou také ve směru na Ostravu, za Brnem je několikakilometrová kolona.

Policie ČR na svém Twitteru informuje o objízdné trase.

Policie ČR (Twitter) @PolicieCZ Dálnice D1 u Vyškova směr na Prahu nehoda NA. Objízdná trasa EXIT 236 - Ivanovice na Hané, dále po silnici I/47 směr Vyškov a poté po silnici II/430 směr Rousínov. Zde je možný návrat na dálnici D1 přes EXIT 216 - Rousínov. odpovědětretweetoblíbit

Na jižní Moravě úterního rána sněžilo, počet nehod od rána do 14:00 přesáhl stovku. „Vyjíždějte jen v nezbytných případech, jeďte opatrně a dbejte aktuálních pokynů policistů. Zimní výbava je samozřejmostí,“ uvedl mluvčí policie Pavel Šváb.



Dálnici D1 směrem na Prahu zablokovaly nehody kolem 173. kilometru, dále pak na 204., 207., 209. a 220. kilometru, policie odklání provoz nejbližšími sjezdy, kolony jsou často i na objízdných trasách. Některé nehody jsou hromadné, často v nich figurují kamiony.

Na 173. kilometru se spíše lehce zranili dva lidé. „Jeden ze zraněných na 207. kilometru utrpěl vážné poranění hrudníku a dolní končetiny, přivolaný lékař mu poskytl kompletní přednemocniční péči včetně zajištění dýchacích cest a napojení na řízenou plicní ventilaci a posádka jej transportovala na urgentní příjem Fakultní nemocnice v Bohunicích. Další dva zranění byli převezeni s lehkými poraněními na chirurgii Nemocnice Vyškov,“ uvedla mluvčí záchranky Hedvika Kropáčková.

Podle hasičů se záchranné složky k nehodám těžko dostávají. „Řidiči jsou neukáznění a nevytvářejí pro nás uličku, kterou bychom mohli projet,“ uvedl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška. Záchranka se ke zraněným u nehod na D1 vůbec nemohla dostat, nakonec přijela z protisměru a přenesla zraněné přes středová svodidla.

Na několika místech zůstaly po nehodách skupiny odstavených nákladních i osobních aut. Na dálnici D2 směrem na Bratislavu jsou za Brnem dvě nehody. Z jednoho kamionu tam hasiči musejí odčerpat naftu. Kdy se dálnice rozjede, není jisté.

Další problematická místa na D1 jsou na Vysočině, kde dálnici po poledni v obou směrech po poledni zablokovaly nehody na 99. kilometru.